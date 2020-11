"NAPAĆENA SAM ŽENA..." Katarina Radivojević iskreno o povlačenju iz javnosti i funkciji u SAD

Šta joj je doneo, a šta oduzeo fizički izgled?

Glumica Katarina Radivojević neko vreme nije bila aktivna i prisutna u javnosti, za šta ima dobar razlog, a ne krije da joj takozvana medijska izolacija i te kako prija.

- Malo sam napravila pauzu od javnosti i moram da priznam da mi to prija u ovim godinama. A i priroda mog službenog posla, koordinatora kulture pri našem konzulatu u SAD mi ne dozvoljava da se toliko pojavljujem u javnosti, što mi iskreno odgovara - priznaje Katarina, koja godinama važi za jednu od najlepših dama na našoj javnoj sceni, a na pitanje da li joj je lepota nešto oduzela kaže:

- To još uvek ne mogu da kažem, zato što je moj život možda tek na polovini. To mogu da kažem za 20, 30 godina. Istina je ta da me je to na neki način ograničilo u smislu srpske kinematografije, gde su ženske uloge uglavnom dodeljne nekako napaćenim ženama. Iako sam ja isto napaćena, ali to ne emitujem tako. Verovatno me fizički izgled ograničava u tom smislu. U drugom smislu doneo mi je lepih stvari. A donosi i dan-danas.

Autor: D.T.