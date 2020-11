''APSOLUTNO ME VIŠE NE ZANIMA!'' Milica Todorović svima jasno stavila do znanja da je Strugar za nju GOTOVA PRIČA, a evo da li se čula sa bivšim, nakon što je napadnut!

Nema ništa od pomirenja!

Nakon što se raskinuli emotivnu vezu krajem marta ove godine, pevačica Milica Todorović i glumac Petar Strugar nisu mnogo govorili o ovoj temi. U medijima se spekulisalo o njihovom mogućem pomirenju, a sad je Milica otkrila da je glumac za nju prošlost, te da se nisu čuli ni nakon nedavnog incidenta u kojem je Strugar udaren u glavu.

- Apsolutno me to više ne zanima. Jasno mi je što smo bili non-stop tema u novinama jer smo javne ličnosti i razumem da smo zanimljivi - rekla je pevačica i dodala:

- Nismo se čuli u vezi s njegovim incidentom. Naša priča je završena i ne gledam u prošlost, gledam samo u budućnost - rekla je Milica i otkrila da li je razlog tome što ne može da nađeš sebi jaču polovinu to što je zamenila dan za noć.

- Ma to se ne traži, to se prosto desi. Time se ne opterećujem i desiće se kad bude trebalo. Ne sumnjam u to.

Autor: M.K.