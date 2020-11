KARAMBOL BIVŠIH LJUBAVNIKA! Janjuš bacio MEDVEDA koji je poklonio Maji kroz prozor, ona mu poručila: "LJUBOMORAN SI NA MENSURA I ANĐELA" (VIDEO)

Potpuni haos!

Marko Janjušević Janjuš odlučio je baci medveda koji je naručio od Velikog šefa i kog je poklonio bivšoj ljubavnici Maji Marinković. Videvši to, Maja je naskočila na Janjuša kako bi pokušala da ga zaustavi, ali joj to nije pošlo za rukom, jer je on već bacio kroz prozor plišanu igračku.

Ostavi mi igračku, nemoj mi bacati igračku! Je l' te boli Mensur? - urlala je Maja.

Ja se izvinjavam, moram da prokomentarišem, Gospodin Janjušević je vidno iznerviran zbog Anđela i Mensura, zato on baca igračku koju mi je poklonio. Tvoja ljubomora sve govori, ali žao mi je, medveda ćeš vratiti posle - poručila je Maja.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.