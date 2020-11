Burna noć!

Sinoćnja emisija "Pitanja novinara" krenula je u veselom tonu, ali se nije tako nastavila. Voditeljka Dušica Jakovljević odlučila je da obraduje zadrugare, pa im je poslala tortu da ih počasti, jer je juče bio njen rođendan. Zadrugari su se zahvalili i aplaudirali Dušici, te joj još jednom poželeli srećan rođendan.

Predstavnici sedme sile su nakon toga krenuli da rešetaju zadrugare pitanjima, a prvi na redu bio je urednik zabave portala Pink.rs, Nemanja Vujčić. Tema o kojoj se ovih dana mnogo priča je potencijalna trudnoća Nataša Radan, koja je po svom ulasku imala nezaštićene odnose sa Anđelom Rankovićem. Kako Nataši kasni menstruacija, zadrugarka se zabrinula, te zatražila test za trudnoću.

O ovoj temi pričali su i Nataša i Anđelo, koji je otkrio šta bi uradio u slučaju da je Radanova trudna sa njim. On je istakao da bi od Velikog šefa zatražio da Nataša i on obave razgovor van rijalitija sa svojim porodicima, kako bi doneli odluku šta će biti sa bebom, ali je takođe istakao da bi tražio da se Radanova podvrgne DNK testiranju, kako bi bio siguran da je dete njegovo, jer nije siguran sa kim je sve ona spavala pre rijalitija.

Nakon ovoga je na red došao buran odnos Mine Vrbaški i Filipa Cara, koji su ovih dana nekoliko puta prekidali svoju vezu, ali se i mirili. Međutim, nakon haotične svađe koja se juče desila na proslavi slave Sv. Vrači, a tokom koje je Filip išutirao mnoge stvari po sobi, oboje su odlučili da stave tačku na odnos.

Mina, koja deluje hladnije u odnosu na svoje prethodne veze, pravdala se da ne pokazuje emocije i ne oprašta Caru jer je odlučila da se promeni, kao i da joj ne treba repriza odnosa sa Mensurom Ajdarpašićem. Vrbaški je tom prilikom otkrila i da je imala žestoke svađe sa Mensurom van rijalitija, kao i da je pred kraj morala da reaguje i policija.

Mina nije želela da otkriva više tokom emisije, ali se Mensur oglasio za naš portal, a njegovu izjavu možete pročitati u nastavku.

Car je nakon ovoga ustao i javno poručio da želi zauvek da raščisti sa Minom. On ju je nazvao manipulatorkom, te istakao da je nemoguće da su svi muškarci sa kojima je ona bila loši, a da je ona "svetica", već da je zbog svoje toksične prirode ona kriva za svađe.

Nekoliko zadrugara je nakon ovoga osudilo Cara, a on je Mini sve prebacio u lice tokom pauze za reklame.

Naredna tema koja je pokrenuta bio je odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša. Janjuš je kroz ironiju govorio da oseća veliku ljubav prema Maji, te zatražio od Velikog šefa da mu pošalje jednog od plišanih medveda koji se nalaze umesto publike u studiju.

Veliki šef mu je rado ispunio ovaj zahtev, a Janjuš je medveda predao Maji, govoreći joj da će sada on da je greje i spava sa njom umesto njega.

Dok su njih dvoje razglabali o svom odnosu, nastala je žestoka svađa Tare Simov i Milana Jankovića Čorbe u dvorištu, koji nije imao živaca za svoju bivšu devojku, pa joj je uputio brutalne reči.

Janjuš je u međuvremenu istakao da ne želi nikakvu dalju komunikaciju i prepucavanja sa Majom, pa ju je zamolio da mu se ne obraća. Maja je ispričala da je jedan od razloga raskida to što se Janjuš dopisivao sa drugim devojkama, kao i to što joj nije rekao da ulazi u "Zadrugu 4", već je to saznala od njegovog prijatelja. Tokom ove teme ponovo se pričalo o prepiskama između Lazara Čolića Zole i Ivane Šopić, koju je on zvao u etno selo umesto Janjuša, a kada je Ermina Pašović iznela istinu o ovim prepiskama, Janjušević je podivljao.

Nakon kratke pauze za reklame, Maja je otkrila da će se plišani medved simbolično zvati Jaško, a on će biti uzrok daljih svađa Maje i Janjuša, a više o tome u nastavku.

Maja je tokom svog narednog izlaganja otkrila i detalje o prepiskama sa Mensurom Ajdarpašićem, ali i Anđelom Rankovićem. Maja je govorila da su se Mensur i ona često šalili, dok je sa Anđelom sve bilo u prijateljskom tonu.

Potom je nastao haos kada je Janjuš odlučio da baci Jaška kroz prozor, a Maja se svim silama trudila da ga sačuva.

Maja je zatim na kratko prekinula emisiju, kako bi istakla da je Janjuš izgoreo od ljubomore zbog Mensura i Anđela, te da je zbog toga pokušao da uništi Jaška.

Namerno ili ne, Mina je nakon ovoga odlučila da progovori o Mensuru i incidentu zbog kojeg je policija reagovala. Ona je Car otkrila da je izbačena iz automobila na auto-putu, te da je njena majka Ivana Vrbaški zvala policiju zbog ovoga.

Maja je nastavila da provocira Janjuša zbog toga što je pokušao da uništi Jaška, pa mu se unosila u facu sa igračkom i počela da mu peva.

Nekoliko puta za vreme reklama došlo je do svađe između dečka Maje Marković, Alena Hadrovića, i Majinog najboljeg druga u kući, Đorđa Milutinovića.

Đorđe je zamerio Alenu što ljubomoriše Maji, a mazi se sa drugim devojkama (Natašom Radan...), dok je Hadrović istakao da je Milutinović zaljubljen u Markovićevu. U emisiji je došlo do novoh sukoba, a Alen je istakao da se Maja i Đorđe više neće družiti kao pre.

Iako je dao reč da neće više pričati, Car je pokušao da izgladi odnos sa Minom u pušionici dok je trajala emisija, a kada ona više nije želela da sluša, on se zakleo u majku da više neće razgovarati sa njom ako napusti prostoriju.

Ona je to ipak uradila, a iako se zakleo u majku da više neće pričati, on ju je nakon završetka preklinjao da razmisli o svemu, ali je dobio hladan tuš od nje.

Pred sam kraj emisije u svom sukobu su pričali Aleksandra Nikolić i Mišel Gvozdenović, koji su sa vreme jučerašnje proslave imali žestok sukob, zbog kojeg se tresao pab. Mišel je ovom prilikom istakao da je Aleks samoživa, dok je ona za njega rekla da je ljigav i da samo pazi šta radi i da gleda da li ga snimaju kamere.

Zadrugarka kojoj je ovih dana pala maska fine devojke je Ivana Marinković. Ona se našla na stubu srama zbog svog ponašanja prema Dragani Mitrović, koja joj je bila drugarica, a u čiju vezu sa Stefanom Šebezom se umešala. Ivana je sinoć drsko i bezobrazno odgovarala na pitanja novinara, a svoj flert sa Šebezom ponovo je pravdala time da je to radila namerno u inat Anđelu.

Dragana, koja se juče izmirila sa Stefanom, istakla je da Ivani neće oprostiti.

Na samom kraju emisije Nenad Aleksić Ša pričao je o svom sukobu sa Jovanom Cvijetićem Cveletom, koji je nastao zbog toga što je reper rekao loše stvari o njegovoj devojci Anji Todorović. Ša je izneo da Anja ucenjuje Cveleta, te da se on boji i da je zbog toga sa njom.

Anja i Cvele su pravdala svoj odnos, a ponovo su pričali da se on fino ponaša prema njoj, ne zbog toga što ga ona ucenjuje, već jer on želi da ispravi stvari koje je radio.

Nakon završetka emisije Jovana Tomić Matora je prišla Ivani Marinković i očitala joj bukvicu zbog bezobraznog ponašanja prema predstavnicima sedme sile.

Fran Pujas je ponovo završio u krevetu Sanje Stanković, sa kojom je pričao, a zatim se vratio u svoj krevet.

Još jedan odnos se obnovio u cik zore. Tara Simov je otvorila dušu Đorđu Milutinoviću, od koga se udaljila kada se povela priča o njihovom flertu, što je zasmetalo Čorbi. Kako Tara i Čorba više nisu zajedno, ovo dvoje zadrugara su se ponovo zbližili.

Ostanite i dalje uz televiziju Pink i "Zadrugu", a sve što ste propustili pronađite na zvaničnom Jutjub kanalu "Zadruge", kao i na najbržem portalu Pink.rs.

Autor: M. P.