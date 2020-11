NIKAD UZBUDLJIVIJI PONEDELJAK! Veselje, ljubav, sujeta, drama i haos obeležili su proslavu Đurđica, a tek nas očekuje KARAMBOL!

Zadrugari su se potrudili da ni ovaj dan ne bude dosadan.

Danas je Bela kuća bila puna dešavanja. Anđela Anakonda sinoć je napustila Belu kuću zauvek, a na mesto vođe postavila je Tomu Panića, koji je smenio Vladimira Tomovića.

Nakon ovoga usledilo je izneđenje za Maju Marinković, koja je dobila na poklon tortu u obliku njene omiljene igračke, jednoroga Prcka. Zadrugari su navikli da ponedeljkom dobiju i budžet od vođe, ali današnji ponedeljak bio je drugačiji.

Naime, vlasnik ružičaste imperije Željko Mitrović danas slavi slavu Đurđic, a odlučio je da obraduje i zadrugare, pa im je organizovao gala proslavu. Pre nego što je počela proslava, zadrugari su napravi haos kada su potrčali da ugrabe piva koja su stigla.

Nakon toga je Toma pročitao pismo Željka Mitrovića, koji je poželeo zadrugarima da uživaju u današnjem danu. Zadrugari su poželeli porodici Mitrović sve najbolje i u "Zadrugu" je ušao orkestar i počela je proslava.

Na samom početku došlo je do zbližavanja Tare Simov i Đorđa Milutinovića, o čemu su zadrugari pričali.

Kristijan Golubović se naljutio na zadrugare zbog njihove gramzivosti i zbog toga što mu je uništena majica dok su se prepirali oko vina i piva.

Mina Vrbaški se nije odvajala od Vladimira Tomovića, koga je sve vreme gutala pogledima.

Na slavi je došlo i do novog sukoba Tare Simov i Filipa Cara, koji već dva dana ratuju oko istih stvari.

Tomović je flertovao sa nekoliko zadrugarki, a najviše sa Aleksandrom Nikolić i Sanjom Stanković.

Na slavi se desila i nova drama Filipa Cara i Mine Vrbaški. On joj je ponovo prišao i molio da se pomire, a ona nije želela da mu da poljubac, što je njega razbesnelo.

Njihova svađa se nastavila u spavaćoj sobi, a Car je ponovo pokušavao da je poljubi, ali se ona nije dala, pa mu je prebacila to što njena porodica pati zbog njihovih svađa. Car je zbog toga odlučio da se ponaša još gore prema Mini.

Došlo je i do svađe između Frana Pujasa i Tome Panića. Toma je poručio Franu da mu neće doći na rođendan.

Na proslavi se nekoliko zadrugara oprobalo u pevanju. Mišel, Sandra, Zvezdana i Bojan otpevali su po nekoliko pesama, što je vidno zasmetalo ostalim pevačima u kući. Na samom kraju slave došlo je do sukoba između Miljane i Mišela, koji su tokom cele proslave imali neku vrstu kontakta, a Kulićeva je pokušavala da mu se približi što više.

Ono što je iznenadilo mnoge zadrugare je to što je Fran Pujas završio u krevetu Tare Simov nakon proslave.

Došlo je i do drame između Alena Hadrovića i Maje Marković, kada je ona na pitanje Milice Kemez o tome da li bi odabrala karijeru ili ljubav sa Alenom, Maja rekla da bi oba. Alen je to shvatio kao da je Maja sa njim iz koristi i to mu je zasmetalo.

Toma je uspeo da se posvađa i sa Anom Bulatović i to zbog današnje gramzivosti. Oni su urlali jedno na drugo pred zadrugarima, a potom je nastala još jedna svađa.

Bora Santana se posvađao sa Nenadom Lazićem Necom zbog tračarenja, pa je počeo da ga psuje i da ga optužuje da je zaljubljen u njega.

Ovo su samo neke od situacija koje su se dogodile danas, a više o svemu ovome možete pronaći na portalu Pink.rs i na zvaničnom Jutjub kanalu "Zadruge".

Autor: M. P.