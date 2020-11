GLUMČINA! Ivan Bekjarev je krajem septembra gostovao u "Novom jutru" na televiziji Pink, a povod će vas naježiti! OVU ULOGU NIKADA NIJE ODIGRAO (VIDEO)

Velika tuga!

Legendarni glumac Ivan Bekjarev preminuo je juče u 74. godini, a poslednja informacija koja je bila u javnosti o njegovom zdravstvenom stanju jeste da se borio sa opakim koronavirusom.

Krajem septembra ove godine Ivan Bekjarev gostovao je na televiziji Pink, u najgledanijem jutranjem programu "Novo jutro" kod voditelja Dee Đurđević i Predraga Sarape. On je tada govorio o predstavi na kojoj je radio, čiji je bio režiser ali i glavni glumac, a trebao je da tumači lik svog kolege, slavnog Zorana Radmilovića.

Kako je tada govorio, s obzirom na to da je želeo da uradi predstavu onako kako to Zoran Radmilović zalužuje, planirao je da premijera te predstave bude na dan Zaječarskog pozorišta, 2. februara. Iako je mislio da će možda uspeti da spremi predstavu i ranije, to se nažalost nije desilo, a velika je tuga što ovu ulogu Ivan Bekjarev nikada neće odigrati.

Autor: N.V.