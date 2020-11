Zadrugari sinoć nisu mogli da sakriju emocije.

Kao i svakog ponedeljka, i sinoć je u Belu kuću ušao voditelj Milan Milošević, kako bi se odigrale emisije "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje". Pre nego što je vođa Toma Panić odabrao svoje potrčke i omiljenu osobu, Milan je pokrenuo jednu od gorućih tema na imanju, odnos Sanje Stanković i Anđela Rankovića. Ali, ovog puta se na tapetu našao Nenad Aleksić Ša, prijatelj Sanje i Jovane Tomić Matore. Matora je saznala da se Ša trudi da se Sanja i Anđelo spoje, što ju je jako povredilo i nastala je drama.

Ša je pobesneo i uporno se pravdao da nije negativac, a Matora se u jednom trenutku slomila i počela da plače od tuge i besa, govoreći da gubi razum i da joj teško pada odnos Sanje i Anđela.

Vladimir Tomović je smatrao da su oni na korak do poljupca i da Anđelo samo čeka da Nataša Radan dobije test za trudnoću, kako bi načinio prvi korak. Međutim, Marko Đedović je otkrio da je do poljupca između Sanje i Anđela već došlo. U nastavku je došlo i do svađe između Rialde Karahasanović i Ša, koja mu je zamerila to što se trudi da svima bude drug.

Pre nego što je Toma pričao o svom vođstvu, zadrugari su se osvrnuli na izbačenu Anđelu Anakondu, a Kristijan Golubović je otkrio svima da ga je, sada već bivša zadrugarka pokrala, i izneo je niz optužbi na njen račun.

Milan je podigao i Ljiljanu Stevanović Lili, koja se složila sa Kristijanovim mišljenjem o Anakondi, a zatim je pričala o optužbama koje je iznela na račun Aleksandre Nikolić, da se ova zadrugarka bavila najstarijim zanatom.

Aleksandra je izgorela od besa zbog Lili, ali i zbog toga što su zadrugari poverovali u njenu priču i zbog toga što nikako nije mogla da im se opravda.

Konačno je došlo i vreme da Toma odabere potrčke, a on se odlučio da to budu Maja Marinković i Filip Car. Prvu reč dobila je Mina Vrbaški, koja je i upozorena zbog toga što je Caru prenela lažne informacije.

Nakon ovoga došlo je i do svađe Mine i Cara, a ovo dvoje zadrugara su po ko zna koji put odlučili da stave tačku na svoj odnos.

Iako je podigao svoje bivše devojke, kao i devojke sa kojima je povezivan, Toma je napravio preokret i na iznenađenje mnogih za svoju omiljenu osobu postavio Miljanu Kulić, koja se prvi put našla u ovoj ulozi. Miljana nije krila oduševljenje zbog ovoga, a otkrila je i da će spavati u hotelu sa Tomom.

Tokom pauze za reklame došlo je do mnogih sukoba, a potom je krenula emisija "Pretres nedelje", a prva Milanova tema bili su Nataša Radan i Anđelo. Njih dvoje su ponovo istakli da su bili samo u kombinaciji, a ne u vezi, a zbog napada zadrugara Nataša je u jednom trenutku počela da plače. Kako se ponovo pričalo i o njenoj mogućoj trudnoći sa Rankovićem, Veliki šef je odlučio da pošalje Radanovoj test za trudnoću.

U ovu temu se kasnije uključio i Janjuš, koji je otkrio da je jedna od njegovih bivših devojaka abortirala, a da bi on voleo da je sačuvala tu bebu. Njegova ispovest dovela je mnoge zadrugare do suza. Miljanu Kulić, Rialdu Karahasanović, pa i Taru Simov, koja se izvinila svojoj mami za sve svađe koje su imale nakon "Zadruge 3".

Kristijan je bio na ivici suza dok je pričao o pokojnoj supruzi, sa kojom ima sina i kako je izgubila bitku sa kancerom.

Nadica Zeljković se takođe uključila u priču, te je govorila o odrastanju svoje ćerke Kristine Kije Kockar, pevačice i pobednice "Zadruge 1". Nadica je pričala kako su se njih dve borile za bolje sutra i kako ponekad nisu imale ni da jedu, ali su sve izdržale. Zeljkovićeva je ulila snagu zadrugarkama koje su bile utučene.

U međuvremenu je Nataša uradila test u hotelu, a Anđelo i ona su zajedno pročitali rezultat. Test je bio negativan, a njima je laknulo.

"Pretres nedelje" se nastavio, a sledeća tema bili su Maja Marinković i Janjuš, koji su pričali o svom odnosu nakon "Zadruge 3". Janjuš je izneo mnogo detalja o Maji. Govorio je kakve mu je scena pravila, kao i da mu je pominjala ćerku Krunu tokom svađa i govorila da zna u koju školu ide. Janjuš je zatražio poligraf da dokaže svoje tvrdnje, a istakao je i da ima snimke nekih od svađa. Mnogi zadrugari su se uključili u temu, a kao i uvek, nastao je haos.

Bivši par Tara Simov i Milan Janković Čorba našli su se sledeći na tapetu, a zadrugari su osudili Simovu što juri za reperom. Ona je istakla da joj ne treba epitet progonitelja, kao i da je pokazala da nema ponos, dok je Čorba pričao da je raskinuo sa njom zbog toga što mu je bila naporna.

Nataša i Anđelo su se vratili u kuću iz hotela i otkrili zadrugarima da Radanova nije trudna.

Pretres nedelje završio se lepom temom - ljubavnim pomirenjima. Rialda i Kenan Tahirović su ponovo ozvaničili svoju vezu, a maneken je pričao o tome kako mu je bilo lakše što nije imao pritisak i pitanja dok nisu bili zvanično zajedno.

Prošle nedelje dogodilo se još jedno pomirenje, Dragane Mitrović i Stefana Šebeza, koji su se izmirili nakon čestitki koje je Šebez dobio za slavu Bojana Savića. Dragana i Stefan su pričali o pomirenju i podršci koju su dobili, a Mitrovićeva je istakla da mu i dalje ponekad prebaci Ivanu Marinković.

Nakon emisije Mina i Čorba su otvorili dušu jedno drugom o odnosima sa Tarom i Filipom. Čorba je otkrio da je zamerao Mini što je na neki način sklanjala Taru od njega, a Vrbaški mu je otkrila prirodu njihovog odnosa, pa se izvinila što je to radila.

Ša i Matora nastavili su da se raspravljaju zbog Sanje, a reper je i dalje besneo što je ispao "negativac".

Zbog svoje reakcije na negativan komentar, Đedović je repera uporedio sa Lunom Đogani.

Zanimljiva stvar koja se dogodila sinoć je da je Paula Hublin prišla svom bivšem dečku Franu Pujasu, kako bi mu čestitala rođendan.

Maja je pospremila celu sobu za izolaciju za Cara i nju, a čak se ponudila i da mu napravi krevet.

Tara i Đorđe Milutinović završili su istom krevetu, gde su se mazili. Oni se poslednjih par dana muvaju, a svi čekaju da ozvaniče odnos.

Jutro ne bi bilo jutro bez svađe Mine i Cara. Oni su ponovo prečešljali svoj odnos, a do novih rešenja nisu došli.

Uzbudljivo veče je za nama, ali sledi još uzbudljiviji dan.

