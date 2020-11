Klupko se odmotava!

Odnos bivših ljubavnika Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša i dalje je jedna od gorućih tema u domaćim medijima, ali i u Beloj kući, pod čijim krovom se oboje nalaze. Otkad je Maja kročila na velelpno imanje, ne prestaju priče o tome ko je ko koga tukao, maltretirao i proganjao, ko je koga finansirao, a Majina i Janjuševa priča u mnogo čemu se ne poklapa.

Sada je na Janjuševom profilu na Instagramu procurio šok snimak njegovog razgovora sa Majinom drugaricom Natašom, a poziv je obavljen 6. oktobra, pred Janjuševićev ulazak u ''Zadrugu''.

- Ja sam njoj rekao, kraj, stavljam tačku. Ona je neverovatno naporna. Ona uznemirava Enu, osobu koja ništa nije kriva. Mene maltretira, ona je neuračunljiva. Ja njoj ne mogu da pomognem, niti želim. Ja sam od nje doživeo nešto najgore što se može doživeti. Ako si joj drugarica, pomozi joj na drugi način. Moraš da shvatiš da ne postoji način da se joj bilo šta objasni. Ja sam od nje doživeo nešto najgore što se može doživeti. Rekao sam joj da je kraj, da stavljam tačku, ne mogu više da izdržim, ona je neverovatna, maltretira - jadao se Janjuš Majinoj drugarici, a onda je ona iznela šok detalje o Marinkovićevoj.

- Rekla sam njenoj majci da joj treba hitno lečenje, psihijatar obavezan. Devojka će zavšiti u zatvoru, traži zabranu prilaska. Ja sam na tvojoj strani, ja sve razumem. Ona je mene počela da uznemirava. Besna je priča mi kako si joj neki novac uplaćivao, nećeš da je vidiš. Ona je patološki ljubomorna, to je pakao. Svi su digli ruke od nje. Treba na fin način da joj napišeš, da ima crno na belo pred sobom šta je sve radila. Na fin način joj objasni da to ne funkcioniše, da niste jedno za drugo. Ona je patološki ljubomorna, to je pakao - poručila je Nataša, a kako je tekao njihov razgovor poslušajte u nastavku:

