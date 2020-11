''Taj čovek me zvao, jako je ozbiljan, to će biti ekskluzivan sadržaj'' Zorannah otkrila istinu o BANKROTU I NAPLAĆIVANJU INTIMNIH FOTKI!

Svi bruje o njenom finansijskom debaklu, a ona je sada rešila da stavi tačku na sve glasine.

Blogerka, jutjuberka i influenserka Zorana Jovanović Zorannah susrela se sa brojnim komentarima da navodno počinje da prodaje svoje provokativne fotografije, te je odlučila da sada odgovori i stane na kraj spekulacijama. Blogerka se osvrnula i na glasine da je bankrotirala.

Naime, Zorannah je nedavno objavila da će uskoro pokrenuti sajt na kome će određene fotografije i video snimke naplaćivati, nakon čega su društvenim mrežama počeli da se šire komentari da je u pitanju jedna popularna stranica za odrasle, na kojoj se objavljuju i prodaju intimne fotografije.

Zorana je zbog toga snimila video za svoj Jutjub kanal, u kojem je objasnila o čemu se zapravo radi.

- Ne otvaram nalog na sajtu za odrasle, moj sajt će biti na mom starom blogu. Nisam ja došla na tu ideju, nisam ja razmišljala o tome, zvala me jedna američka agencija. Taj čovek je jako ozbiljan, poslao mi je celu svoju biografiju, CV, radio je sa nerealnim kompanijama. Dakle, vi platite da se pretplatite, i za taj osnovni paket imate određeni sadržaj. Ako ja, na primer, želim da pričam o depresiji, što nije nešto što bih baš želela da podelim sa svima, stavim da taj video košta malo više, ko želi da sluša na tu temu i ko želi da ga plati dobrodošao je da to uradi - rekla je influenserka, a zatim dodala:

- Ja mogu da okačim i golu fotografiju ako želim, ali iskreno nije to moj fazon, da kačim golotinju i takav sadržaj. Ja ne znam na šta ja vama ljudi ličim, da li vam ja delujem kao takva osoba. Ja želim da se taj sajt bazira na kratkim videima, sve bi bilo na engleskom, na nekim stvarima koje se dešavaju iza scene, o temama za koje ne bih volela da se provlače po novinama, jer kao što rekoh, to je ekskluzivan sadržaj i pisaće da ćemo tužiti ako izađe bilo gde u novinama. Jer je poenta da ljudi plate za to, a ne da mogu da pročitaju u novinama. Ali neću se slikati gola.

Budući da se komentarisalo i da je Zorana bankrotirala, te da zbog toga pokreće sajt na kojem će naplaćivati sadržaj koji objavljuje, ona je odlučila da otkrije istinu i o tome.

- To da sam bankrotirala ne može biti dalje od istine. Ja živim fenomenalan život, hvala Bogu. I daj Bože da svi nemaju para kao ja. Trenutno jako puno radim, radila sam celo leto, imam konstantne kolaboracije sa brendovima, Jutjub me plaća, ja ne volim da imam ceo Instagram profil plaćenih saradnji, to mi je bezveze, ali naravno da neke stvari ne želim da odbijem, ovo je moj posao i ja od njega zarađujem - rekla je Zorannah o svojoj zaradi.

