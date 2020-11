OVO ĆE MU NAJVIŠE NEDOSTAJATI ZBOG KORONE? Maca u 'Zornjaku' do detalja opisao kako izgleda prosečan doček Nove godine u Srbiji! (FOTO+VIDEO)

Da li i vama nedostaju slavlja i provodi do jutra?

Novu epizodu drugačijeg jutarnjeg programa “Zornjak” mogli ste da gledate i danas od 7 do 9 časova na RED TV-u, a današnja tema trebalo je da bude malo drugačija. Naime, Dragan Marinković Maca hteo je da u skladu sa aktuelnom situacijom sa koronavirusom, ugosti doktora, vatrogasca i policajca u okviru teme “Ljudi kojima treba aplaudirati”.

Međutim, zbog papiroloških problema, Maca i Anđela Kostić nisu bili u mogućnosti da ugoste vatrogasca i policajca, ali su ugostili doktora Vladana Simića. Ali kad su u studio ušli tamburaši Perica i Nikola Jovanović, emisija je otišla u potpunom drugačijem smeru.

Osim što je atmosfera u “Zornjaku” bila na zavidnom nivou od samog jutra zbog pesama koje su pevali i svirali, Perica i Nikola podsetili su Macu na period pre korone kada su izlasci trajali do ranih jutarnjih časova. Maca se prisetio kada je još pre svitanja izlazio na Zemunski kej da uči tekst za predstave, a provod na splavovima je i dalje trajao.

Tamo na Zemunskom keju, iza hotela “Jugoslavija” sam dolazio da ponavljam tekst, probudim se oko 4 ili 5, pre ovih što trče, vode zdrav život. Kad tamo, oni splavovi iza “Juge” gore u 7 ujutru, to je bilo prošlog septembra. I onda tačno vidiš neke živote: neke bačene ruže, neka štikla otpala, a negde se provod još nije završio, čuje se muzika sa nekog splavića – prisetio se Maca.

Ipak, goste u studiju, a verujemo i gledaoce, Maca je nasmejao do suza kada je do detalja opisao kako izgleda prosečan doček Nove godine u Srbiji.

To je najbolje za Novu godinu, ja radim, a svi se pospremili, dolaze oko 21, 22 časa, to gori sa svih strana. Otkuca ponoć izljubiš koga znaš i ne znaš, negde oko dva ujutru, oko ti je na temenu, spalo sve sa tebe, pukla štikla, dobro isflekan i misliš: Samo da mi je do kuće doći – ispričao je Maca.

Nadamo se da će pandemija koronavirusa proći i da ćemo se vratiti izlascima do jutarnjih časova, a do tada, savetujemo vas da dane provodite kod kuće koliko je to moguće i naravno uz „Zornjak“. Ukoliko ste propustili današnju epizodu, potražite je na RED TV youtube kanalu, a da se to ne bi dogodilo i sutra, navijte alarme: „Zornjak“ vas čeka svakog radnog dana od 7 do 9 časova na RED TV-U!

Autor: M.Đ.