ŠIJU, PRAVE NAKIT, DRŽE TRENINGE, SNIMAJU ČESTITKE... One su se snašle: Evo kako naše pevačice zarađuju u doba korone i KRIZE NA ESTRADI!

Ko zna - zna!

Domaći pevači već mesecima su u problemu, jer ne mogu da nastupaju zbog pandemije koronavirusa i sve strožih preventivnih mera koje se iznova donose i menjaju. Diskoteke, klubovi i splavovi su zatvoreni, nastupa nema, pa samim tim ni ogromnih honorara, međutim pojedini su pronašli način da i u doba korone unovče svoju popularnost i sebi obezbede primanja.

Većina pevača i dalje zarađuje od pregleda svojih pesama na Jutjubu, autorskih prava, influensa na Instagramu i drugim društvenim mrežama, a ima i onih pevačica koje su, osim ovih izvora, pronašle i dodatne.

Primera radi, mlada pevačica Teodora Džehverović osim što zarađuje zahvaljujući brojnim reklamnim kampanjama na Instagramu, gde je odnedavno prati milion ljudi, rešila je da dodatno unovči svoju popularnost, te je počela da snima personalizovane video čestitke za svoje fanove. Ukoliko želite da vam baš Teodora čestita rođendan, slavu, godišnjicu ili vama važan datum, moraćete za to da izdvojite čak 500 evra.

S druge strane, njena koleginica Ana Kokić već nekoliko meseci drži treninge u jednom fitnes studiju na Dedinju što joj je sada, čini se, primarni posao i glavni izvor prihoda, budući da nije u prilici da nastupa. Ukoliko želite da trenirate sa "običnim" trenerom, uštedećete nešto novca, dok ćete morati znatno više da platite ako želite da vas trenira Ana Kokić lično. U ponudi su tri paketa, ako se odlučite za onaj najskuplji - Ani ćete morati da inkasirate 20.000 dinara, plus doplatu, ukoliko želite individualni termin.

Marina Visković je, osim pevanja, počela da se bavi i dizajnom, i to pre nego što je usledila pandemija koronavirusa i, po svemu sudeći, odlično joj ide. Pokrenula je svoj modni brend, u okviru kog dizajnira skupocene haljine, odela, pantalone... Klijentkinje su joj brojne poznate dame s naše javne scene, a kako se priča, cene odevnih komada s potpisom Marine Visković koštaju od nekoliko stotina, pa do čak nekoliko hiljada evra.

Novo zanimanje pronašla je i folkerka Maja Marijana. S obzirom na to da ima višak slobodnog vremena jer ne nastupa, rešila je da ga iskoristi na produktivan i kreativan način, te je počela da izrađuje unikatni nakit.

- Ja kažem:"Jao, meni trebaju neke nove minđuše, gde bih ja to mogla da kupim"... Gledam i kažem:"Pa dobro, napraviću ih sama". I kupim klešta, lepak, sve što ide uz to, i onda sam napravila prvi par, bile su velike kao luster. Moja deca kažu:"Jao, to je super, pokaži to nekome", drugaricama mojim se dopalo, pa i njima napravim... - ispričala je Maja Marijana u "Premijeri".

Osim klasičnih Instagram kampanja za raznorazne brendove i usluge, koje već duže vreme rade svi živi, devojke iz grupe "Hurricane" i pevačica Milica Todorović sklopile su ugovore s dve različite kladionice, čija su postala zaštitna lica.

Uradile su set promotivnih fotografija, snimile reklame za TV, a iznos honorara poslovna je tajna. Ipak, šuška se da su zaradile više hiljada evra.

Autor: D.T.