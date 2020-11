Posebno ga je zabolela tvrdnja da su od Maje svi digli ruke.

Nakon što je procurio šokantan snimak telefonskog razgovora Marka Janjuševića Janjuša i drugarice Maje Marinković, izvesne Nataše, podigla se velika prašina. Naime, u razgovoru sa Janjušem, Majina drugarica tvrdila je kako je ona za psihijatrijsko lečenje, kako će završiti u zatvoru, te da su od nje svi digli ruke, a na linku dole možete pogledati i kako je savetovala Janjuševića da ''otkači'' Marinkovićevu.

Kako bismo saznali šta na sve to ima da kaže Majin otac, Radomir Taki Marinković, kontaktirali smo ga, a on nije krio koliko ga je razbesnelo ono što je čuo.

- Ma to je jedna budala, takvim Indijancima ne dajem na značaju uopšte. Ona je neka psihopata, kakva Majina drugarica! Rekla je da su svi digli ruke od Maje, pa čak i ja i njena majka, što nije istina. Taman posla da takvoj jednoj budali ja dajem na značaju, ona hoće slavu preko Majine grbače, hoće samo pet minuta slave. To nije Majina drugarica, to je njen hejter. Ona je prvo bila Kijin fan, pa Lunin, pa Majin, nemam šta da je dalje komentarišem - poručio je Taki za Pink.rs i dodao da ga je najviše zabolela tvrdnja izvesne Nataše da su od Maje svi digli ruke, a onda otkrio da je njegova ćerka sve vreme bila sa svojom majkom u periodu kada se dogodio taj poziv.

- Maja je i sa mnom i sa svojom majkom u dobrim odnosima. Majka je sve vreme bila uz nju, dok je imala operaciju nosa sada pred ulazak u ''Zadrugu'', recimo, sve vreme je bila uz nju, pomagala joj. Dva dana je spavala sa njom, Maja nije videla lepo, ona joj je pomagala i do toaleta da ode. Celo leto su bile na Adi, Maja je majku vodila i na botoks. Niko nije digao ruke od Maje - rekao je otac Marinovićeve, a onda otkrio i kako je načuo da je bivša učesnica ''Zadruge'' Andrea Anđelković Rea govorila za medije da se Maja tri godine bavila prostitucijom u Švajcarskoj.

- Čuo sam da je bivša učesnica Rea davala izjave da se Maja tri godine bavila prostitucijom u Švajcarskoj. To su tek gluposti. Spreman sam da pokažem javno Majin pasoš da se vidi da ona nikad nije bila u Švajcarskoj. Ona je samo jednom skoro napustila Srbiju, kad je bila u Grčkoj - rekao je Taki.

Autor: M.K.