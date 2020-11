Ovog puta u novoj rubrici portala Pink.rs ,,Zadruga - Sami protiv svih" ugostili smo Staniju Dobrojević, kojoj smo dali najturbulentnije klipove iz aktuelne sezone najgledanijeg rijalitija ''Zadruga 4'', kako bi čuli njeno mišljenje.

Prvi video-prilog koji je Stanija pogledala bio je ulazak njene nekadašnja rijaliti prijateljice Maje Marinković, koji je prošao izuzetno zapaženo, što zbog njenih estetskih zahvata, što zbog njenog odnosa sa bivšim dečkom Markom Janjuševićem Janjušem.

Sledeći video materijal bio je sukob Kristijana Golubovića i Frana Pujasa na početku rijalitija. Milionski video i dalje se komentariše, a Stanija je kao i uvek bila iskrena i direktna.

Video koji je izazvao mnogo polemike među zadrugarima, ali i među publikom jeste sukob Vladimira Tomovića i Kristijana Golubovića i to baš zbog naše sagovornice. Poznato je da su Stanija i Vladimir bili u emotivnoj vezi, dok sa druge strane, buran i turbulentan odnos sa Golubovićem završio se na sudu.

Materijal za koji smo morali da je upitamo za komentar bio je kada je Milan Janković Čorba šokirao sve pričom da je imao vlažne snove o Staniji, kao i da je ejakulirao u donjem vešu tokom sna. Dobrojevićeva nije želela mnogo da komentariše, isticajući da je on Kristijanov prijatelj.

I za kraj, Staniji smo pustili video-klip u kom se bivša inspektorka Ljiljana Stevanović Lili obračunala sa svim zadrugarima, isticajući da zna sve informacije o devojkama iz Bele kuće koje su se bavile najstarijim zanatom.

- Šta da iskomentarišem, nisam upućena skroz u njeni lik i delo, a ni ostalih devojaka, ja kada sam u rijalitiju ja pucam informacije. Jedino što sam skupljala informacije bilo je o Kristijanu i to je to, jer sam sa njim imala sukob. Žao mi je i što je došlo do svega toga, kada bih ušla, sve informacije skupljam o svakom i za crnim stolom kad je frka. Kakve informacije inspektorka ima o meni? Jedinu kaznu imam za parkiranje. Uvek me stavljaju u taj kontekt, u isti koš sa tim devojkama, i onda na kraju stave da imam kaznu za parkiranje - rekla je Stanija.