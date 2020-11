Prigrlio je, pa ne pušta!

Pre nekoliko dana u emisiji ''Pitanja novinara'' potegla se priča o odnosu Maje Marinković i Anđela Rankovića, kao i tome šta su njih dvoje imali ranije, te da li ima istine u glasinama da su se muvali. Dok Maja nije želela da komentariše ove navode, Anđelo je otkrio otkad se poznaje sa cimerkom iz Bele kuće, ali i da su samo razmenili nekoliko poruka.

- Nismo se uopšte muvali, mi se poznajemo iz perioda kada sam izašao iz Zadruge 1. Bili smo super, ona je rekla da ulazi ovde, ja sam joj rekao da ne ulazi i da joj to ne treba, ali je ipak ušla. Sada smo razmenili par poruka, i to je bilo to, skroz obično dopisivanje. Rekla mi je da je napravila haos - tvrdio je Anđelo.

Međutim, mi smo sada došli u posed Majine i Anđelove fotografije na kojoj njih dvoje izgledaju vrlo prisno, te Rankovićeve tvrdnje da su samo dopisivali padaju u vodu, a u nastavku možete pogledati kako su se zabavljali u izlasku:

Autor: M.K.