Novi javni rat!

Harmonikaš Mirko Kodić ne krije koliko je razočaran u Ljubu Alićića, jer je folker izjavio da muzičar ne zna ni foršpil da odsvira, zbog čega će poznati harmonikaš ovih dana podneti tužbu.

Kodić je vidno potresen i uznemiren zbog kleveta na njegov račun. Rekao je da celu noć nije mogao da spava zbog reči koje je Aličić izrekao javno na televiziji, u emisiji Ognjena Amidžića.

- Ljubu ću tužiti po svim osnovama, i za klevetu i uvrede, duševni bol. Dobitnik sam nacionalne nagrade i nagrade za životno delo, a on blati moje ime i karijeru. Šta sam ja doživeo, da me jedan gmaz tako blati u emisiji, to je strašno. Povredio me kao umetnika da nema dalje, a s druge strane i nije kad čujem ko je to rekao. Vežbao sam po deset sati dnevno, dao sam srce i dušu svom narodu. Zvaću danas mog advokata da se pozabavi tim pitanjem - rekao je Kodić.

- Sarađujemo već 40 godina, komponovao sam mu i pesmu "Na starom mostu". Ne znam je l' on bio pijan u emisiji, ne znam šta mu se desilo. U pet sam ustao jutros, nije mi bilo dobro, šetam od nervoze po kući ko ludak. Zovu me svi. I Nada jadna, i njoj je bilo neprijatno. Da je rekao tokom emisije: "ja se izvinjavam gospodinu Kodiću što sam slagao", ja bih mu oprostio. Ali ne, on je nastavio po svom - završava iznervirani Mirko.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Ljuba i Nada Topčagić su pričali o dogodovštinama, pa su se tako dotakli i harmonikaša.

- Mirko Kodić i ja smo nagrabusili na jednoj svadbi. Gazda kaže na sto, ja na sto. Kaže gazda: "Pevaj 'Zaklanjaš mi sunce', hajde". Mislim da je Kodić tad i naučio da svira tu pesmu - rekla je pevačica, kada se uključio i Aličić.

- Mirko Kodić nikad nije znao nijedan foršpil da odsvira, a kamoli da odsvira "Zaklanjaš mi sunce" - izjavio je on.

Autor: M. K.