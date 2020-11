Kao i svakog petka, imaćete priliku da saznate nešto novo o aktuelnim učesnicima Zadruge 4.

U prošlonedeljnoj rubrici "Zadrugarski vremeplov" imali ste priliku da saznate nešto više o Nenadu Aleksiću Ša, Ivani Šašić i o Nenadu Laziću - Neci Tiktok. Ove nedelje smo se potrudili da nađemo najzanimljivije slike pojedinih zadrugara, a ono što ćete imati prilike da vidite, sigurno vas neće ostaviti ravnodušnima!

Učesnica koja je svojim izgledom oduševila mnoge, tokom mlađih dana bavila se sportom koji je, kako bi mnogi istakli, "muški". Naime, Anja Todorović imala je zanimljivo detinjstvo, a sfera u kojoj se i te kako istakla bilo je bavljenje fudbalom. Ovo malo zadrugara zna, a o njenim uspesima informisao nas je upravo Anjin otac.

Takođe, u nastavku možete pogledati kako je ova atraktivna zadrugarka izgledala kao dete, a ono što se može zaključiti jeste to da se nije puno promenila do danas.

Zadrugarka koja je svojim prvim pojavljivanjem na sceni napravila ozbiljan haos i i te kako ostavila utisak na mnoge jeste Zvezdana Stevanović koja je učesnica četvrte sezone Zadruge.

Ona je prepoznatljiva po frizurama ali i bojama kose na koje se mnoge pevačice ne bi odvažile. Zadrugarka je imala sve moguće boje na sebi, od plave pa sve do žute, a stajlinzi koje je uklapala sa izborom frizure, često su bili u tonu, ali su takođe bili propraćeni mnogim oprečnim komentarima.

Kao što smo već napomenuli, u ovoj rubrici donosimo i nešto što do sada niste videli, a to su fotografije koje zadrugari do sada nisu pokazivali javnosti. Evo kako je Zvezdana izgledala kao dete i tinejdžer.

Jovana Tomić Matora javnosti je poznata još iz prve sezone Zadruge i popularna je po svom "urbanom" fazonu kada govorimo o njenom stajlingu, frizuri, ali i ponašanju.

Podsetimo, Jovana Tomić Matora bila je u vezi sa takođe sadašnjom učesnicom Zadruge 4, Sanjom Stanković, koja je, kako je Jovana istakla bila "Jača polovina" što je malo kontradiktorno njenom izgledu. Međutim, ono što je nesumnjivo jeste to da se Jovana nije mnogo promenila, kada pogledamo priložene fotografije koje nam je njena podrška poslala.

Autor: D.B.