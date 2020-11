JOŠ UVEK NE MOŽE DA VERUJE DA GA NEMA: Voja Brajović utučen zbog smrti Ivana Bekjareva, evo šta je imao da kaže o velikom prijatelju!

Glumac Ivan Bekjarev biće sahranjen u subotu, a nakon što je izgubio bitku s koronavirusom u 74. godini, odlučio je da se oglasi i njegov kolega Voja Brajović koji ne može da se pomiri s činjenicom da Bekjareva više nema.

Voja i nije bio preterano raspoložen da razgovara, ali se ipak prisetio njihovih druženja i rada na čuvenoj seriji "Otpisani", kao i u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.

Smatra da su Bekjareva ubile GLUMA I KORONA:

"Svi moramo da odemo i to je nekako prirodan proces, ali on je žrtva kovida i svoje posvećenosti profesiji. Mi glumci radimo i živimo da bismo radili svoj posao. Nas raduje uspeh, ali nas raduje to što radimo. Radujemo se da li ćemo dobiti neku novu ulogu, u nekoj novoj predstavi ili novom filmu, seriji. Naravno, što čovek više radi - više se tome i raduje, više je bogat, pošto kod nas ne postoji ta mogućnost. Ako obogaćujemo druge - to je takođe smisao" - priča Brajović.