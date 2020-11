BURNO POPODNE U BELOJ KUĆI! Rasprave, svađe, smeh i suze su ono što je obeležilo ovaj dan! A evo šta je bilo najzanimljivije! (VIDEO)

"Pitanja gledalaca" su napravila opštu pometnju!

Danas se u Beloj kući nastavila emisija "Pitanja gledalaca sa Milanom Miloševićem". Ni ovog puta nisu izostale, svađe, suze kao ni priznanja!

Današnja emisija je otpočela pitanjem za Alena Hardovića, a tiče se njegovog odnosa sa Majom Marković i njenog bivšeg verenika Jovice Putniković. Tom prilikom, Alen je za crnim stolom izneo svoje mišljenje o Jovici i dao potpun odgovor na postavljeno pitanje.

Rekao sam samo za silikone i to, rekao sam zašto sam tako odreagovao. To je moj stav, ostajem pri njemu. Ne želim nikome da se pravdam, ja dečka ne poznajem. I te kako mogu da nekog ne poštujem, nije jedini kojeg ne poštujem - rekao je Alen.

Nakon Alena, na red je došla i Nataša Radan koja je stavljena na stub srama zbog Anđela Rankovića i odnosa sa njim, kao i Sanje Stanković koju je na lukav način pokušala od njega da udalji uz pomoć Frana Pujasa.

Naime, Nataša je pokušala da nagovori Frana da stupi u vezu sa sa njim, kako bi je udaljila od Anđela.

Ja sam znala da će doći do ovoga, ja sam pričala pre neku noć i rekla sam Franu zbog čestitki a tu je bila i Paula, pa sam i nju zezala. On da je hteo da je poljubi, on bi to i uradio - rekla je Nataša.

Nakon Nataše, koja je naišla na osude, nije izostao ni Vladimir Tomović, koji je priznao da se igrao sa misicom Jovanom Ljubisavljević, dok se prvenestveno kleo u majku da ima iskrene emocije prema njoj.

Nisam znao da me ona tako zove. Uradio sam nešto ružno, rekao sam da sam zaljubljen u nju, to je moj greh. Ona je plakala sinoć zbog ovoga što ću opet reći. Ja da sam momak neke devojke u koju su svi zaljubljeni, da ona ne pokaže ništa prema njima, rekao bih da mi to imponuje. Ali ona Franu dozvoljava da je češka po kolenu, ja bih sa njom raskrstio. A da leži sa Čorbom, to bi bio kraj. Siguran sam da je njenom dečku teže zbog razgovora sa njima, nego što sam ja rekao da sam zaljubljen - rekao je Tomović.

Nakon parova koji su obeležili današnji dan za crnim stolom, nisu izostali ni Milica Kemez i Bora Santana koji su stavili tačku na njihov odnos, a u celu raspravu se umešala i inspektorka Lili, koja je iznela svoje mišljenje, ali i uvrede na Santanin račun.

Ja nisam znala o njemu neke stvari kao i to da je sa mnom kupovao mir, ja sam se sklanjala i nisam mu se obraćala, a neću ni nadalje. Ja znam da ovo što on priča laže i ne misli, ali u ovoj priči samo on gubi, ja mu se više neću obraćati, a i jako puno ružnih stvari si mu uradio - dodala je Milica.

Ko si ti da mi spominješ sina, koja devojka hoće da bude sa tobom, koja te hoće? Mene hoće i klinci, ali ja neću i ko si ti da me uzimaš u usta - rekla je Lili.

Ajde ućuti Pamela, prijaviću te u policiju - rekao je Bora.

Najnoviji rat zadrugarki, Ljiljana Stevanović i Nadica Zeljković su nakon dužeg boravka u Beloj kući jasno iznele svoju netrpeljivost jedna prema drugom, što je eskaliralo u žučnu raspravu.

Mislim da ima nešto protiv mene, osetila sam to. Pitala sam je još kad je bio izbor za mis. Rekla je da daje posebno mesto majkama, mene nije izdvojila. Čula je da sam pet godina mlađa od nje, ali mislila je da imam 36, 37 godina. Ima zavisti u tome. Mladi se sa njom druže samo zbog Kije. Ja sam rekla da radim na sebi, da oblačim to i to - rekla je Lili.

Jedino sam zamerila kad je rekla da je nisam spomenula. Nemamo zajedničkih tema - rekla je Nadica.

Stari neprijatelji Mišel Gvozdenović i Miljana Kulić, stavili su tačku na njihovu burnu prošlost, a ovim putem je Miljana odlučila da mu da blagoslov u odnosu sa Milicom Kemez, sa kojom Gvozdenović ima sve prisniji odnos.

Ovaj ludak je već ljubomoran, a on nju ponižava i predstavlja je u narodu kao jadnicu! Ja sam rekla i Milici da neće da ga zaboravi dok bude mislila na njega, i mislim da oni treba da uđu u vezu, vi ste sladak paketić i idete zajedno - rekla je Miljana.

Što se tiče sa Milice, ona jeste lepa, ali moja devojka je bila crna! Nema potrebe da ja radim nešto što ne osećam - rekao je Mišel.

Nakon burnog odnosa Filipa Cara i Mine Vrbaški, za crnim stolom je tokom dana ustao Filip i rekao šta misli o Mini kao i to da stavlja tačku na njihiv odnos, budući da Vrbaški kako on kaže, ne vidi koliko se on menaj zbog nje i njihovog odnosa.

Ja bih voleo da svi rade tako! Ja nisam imao problem sa njom kad sam bio pijan, ajde možda jednom. To je to, generalno bez piva ili sa, mi ne funkcionišemo - rekao je Car.

Danima se spekuliše u Beloj kući, da Marko Janjušević Janjuš još uvek ima određene emocije prema Maji Marinković sa kojom je bio u burnoj vezi, usled čega je doživeo i krah višegodišnjeg braka sa svohjom suprugom sa kojom ima i ćerku Krunu. on je tokom današnje emisijie "Pitanja gledalaca" javno pred svima priznao da Maju nikada nije predstao da voli.

Ja sa njom neću biti više, znam zašto sam to rekao. Ja sam bio ispravan u ovom odnosu, u drugom nisam. Mogu da je volim najviše na svetu, neću biti sa njom. Ne postoji šansa, samo nek me ne dira. Znam koliko ona mene smatra greškom - rekao je Janjuš.

Dovoljno burno popodne začinili su i Miljana Kulić i Marko Đedović, koji su otpočeli svađu nizom uvreda. Ovaj dvojac je danima u ratu, a svoju netrpeljivost iskazuju u svakoim trenutku kada vide priliku za istu.

Tvoj tata nije dobro, jer mu je sin p*derčina, nije problem što je gej, nego što je p*derčina, sramota me, tako ga nisam vaspitao - rekla je Miljana.

Marš bogalju, punjeni retardu, curi ti sp*rma iz p*čke, idi pij lekove - rekao je Đedović.

Na samom ulsaku sanje stanković u Beu kuću, desila se manja rasprava između nje i Kristijana Goluboivića, nakon čega su rivali postali pravi prijatelji, i sve više vremena koriste da ga zajedno provedu. Tokom dana, ovaj dvojac je iskoristio da prokomentariše Paulu Hublin i Frana Pujasa.

Svaki put kada je pričao loše o meni ona je bila tu. Neka se pomire - rekla je Sanja.

Mali Fran je montirao Tomu da ga ja bijem, govorio je da sam drukara, neće mene mali da pali - rekao je Kristijan.

Znaju da te bocnu - rekla je Sanja.

18 i po godina, svako bi prolupao. Najvažniji je zdrav razum - rekao je Kristijan.

Autor: P.I.