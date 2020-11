NOĆ PUNA PREOKRETA Veza Maje i Alena PRED PUCANJEM zbog Joce, dok cela Zadruga bruji o TRUDNOĆI Miljane Kulić (VIDEO)

Tek će uslediti haos!

Noć u Zadruzi će definitivno promeniti ceo tok dosadašnjeg rijalitija. Naime, neke priče su konačno dobile svoj epilog, dok se neke tek rasplamsavaju. Ono što je sigurno je to da više ništa neće biti isto kada su u pitanju pojedini parovi. Tako je i na odnos Maje Marković i Alena Hadrovića stavljen upitnik. Naime, Maja je sinoć ostala zatečena zbog stvari koje je dobila od svog bivšeg verenika Jovice Putnikovića. Zadrugarka je ubeđena da je garderobu dobila baš od njega, zbog čega je potpuno klonula.

Stiglo je sve što sam kupovala sa njim. Niko drugi ne zna to, ko bi kupio stvari koje inače nosim. Kako odvratan osećaj, i srećna sam i tužna sam - priznala je Maja.

Sad će biti haos, ako nosiš stvari od Joce, a sa Alenom si - prokomentarisala je Jovana Matijević.

Više sam tužna, nego srećna. Drago mi je što sam dobila stvari, ali... Kaže Mića da je to stiglo na početku. Njegova sestra ne zna šta ja nosim - dodala je Markovićeva.

Maja se nakon šetnje i komentarisanja sa drugaricama potpuno osamila, i sklonila se od svih zadrugara, pa čak i od Alena. Maja je ispričala zadrugarkama da niko drugi ne zna njen ukus i da su stvari kupljene u radnjama koje su ona i Jovica zajedno posećivali, a to je ono što ju je najviše pogodilo. Ona je pošla ka dvorištu, gde je sedela i plakala zbog svega što joj se ove večeri desilo.

Zadrugari koji su prolazili su videli kako tuguje, pa su joj prilazili, a Fran Pujas ju je poljubio u ruku.

U jednom trenutku Maji je prišao njen sadašnji dečko Alen Hadrović.

Odvratno se osećam. Nisam zaslužila to - govorila je Maja.

Nemoj da plačeš - govorio joj je Alen.

Hoću da budem sama - rekla mu je ona.

J*biga, voli te - rekla joj je jedna zadrugarka.

Dođe mi da se zapalim sa stvarima - istakla je Maja.

Maja je celu noć pokušavala da nađe odgovor, i da smisli šta joj je najbolje činiti, a prošetala se sa nekoliko zadrugara koji su je posavetovali. Nakon šetnje sa Lepim Mićom, Maja i Ivana Marinković su nastavile da šetaju same, a u jednom trenutku su pokušale da se sakriju od kamera i da krenule da šapuću. Maja je sve vreme pravila buku tako što je šuštala jaknom, ali se jasno čula poslednja rečenica Ivane Marinković.

Nemoj da j*deš svoja g*vna do kraja, ako ne želiš - rekla je Ivana.

Njih dve su nakon toga izašle iz prostora kod hotela, kod kog su pokušale da se sakriju.

Ono što je takođe ispraćeno od strane mnogih jeste to da su Majini i Alenovi odnosi i te kako poremećeni od ove noći, bez obzira na to koliko su sr držali i štitili do ovog trenutka. Tome svedoči njihovo razdvajanje tokom noći. Naime, Maja i Alen su svake večeri spavali zagrljeni, ali ove noći to nije bio slučaj. Zadrugarka je vidno potresena svim stvarima koje su je ove noći zadesile, rešila da okrene leđa svom sadašnjem dečku. On je pokušao da je zagrlili, ali ona nije reagovala... A šta će se desiti u nastavku ove sage, ostaje da saznamo.

Ono što je takođe bilo šokantno za mnoge zadrugare jeste navodna trudnoća Miljane Kulić. Podsećamo, Miljana je u drugoj sezoni "Zadruge" već jednom izvršila abortus i to sa detetom koje je napravila sa Lazarem Čolićem Zolom. Oni su i nakon toga ostali u emotivnom odnosu, pa su nakon nekoliko raskida ponovo prilazili jedno drugome i vraćali se na staro. Ovog puta, ovo dvoje zadrugara ostalo je zgranuto činjenicom da je Miljana možda još jednom u iskušenju da se ostvari u ulozi majke po drugi put.

Zadrugari su cele noći komentarisali njihov odnos, a Miljana je istakla kako je čak dva puta odradila test, koji je u oba navrata pokazao drugačije rezultate. Ona je to prenela Kristijanu Goluboviću, a kada je Lazar Čolić Zola došao u pab, Kristijan je odmah počeo da ga pecka.

Evo ga tata. Gde si, ćale? Ti kao rasplodni bik, koga pogledaš, on zatrudni - govorio je Kristijan.

Ne verujem ja u to, imao sam situaciju kad je lagala - odgovorio je Zola.

Svašta se može očekivati. Hajde što je ona takva, ali ti što si sa njom... Ja ne shvatam vašu šifru - dodao je Golubović.

Zola je nakon saznanja koje je dobio odmah pošao ka Miljani gde je zahtevao da vidi test o kome ostali zadrugari pričaju. Kako je prethodno naveo, on je bio siguran da je to još jedna od Miljaninih laži, pa je od nje imao jedan važan zahtev.

Daj test, daj mi test - zahtevao je Zola.

Neću - odgovorila je Miljana.

Što ne daš? - pitao je Zola.

Hoću da spavam. Istripovala sam se, verovatno sam duže držala - rekla je Kulićeva.

Kako ja tebi da verujem? Daj mi novi test i radi ispred mene. Sutra radiš test preda mnom - nastavio je Čolić.

Okej, ujutru - odgovorila je Miljana.

Nema potrebe da se nerviraš, dete može biti samo moje... - rekao je Čolić, pa otišao do kuće da se požali zadrugarima.

Ova vest se, kako smo naveli, brzinom munje pročula po Beloj kući, a zadrugari nisu mogli a da ne prokomentarišu događaje koji su mnoge uzdrmali. Oni su progovorili o Miljaninoj navodnoj trudnoći, pa se usput dotakli i njene majke, koja ima velikog uticaja na Kulićku. Zajedno su se složili da je Miljana definitivno bolja kada Marija nije u rijalitiju.

Tema koja je mnoge ostavila bez teksta jeste buran raskid Mine Vrbaški i Filipa Cara. Njihov odnos je od samog početka bio turbulentan, ali je ulaskom Maje Marinković u Beloj kući nastao opšti haos i drama. Car je postao nešto bliži sa atraktivnom zadrugarkom, dok se Mina opet priklonila Vladimiru Tomoviću, za kog je nedavno istakla nešto što je mnogima odavno bilo jasno. Podsećamo, ona je sa Vladimirom već imala romansu, a prema procenama mnogih, ali i nje same, on je bio jedan od njenih najboljih izbora.

Zadrugarka je tokom jučerašnjeg dana nekoliko puta bila u njegovom društvu, dok je pred zoru imala potrebu da ga uhvati za ruku i time mu možda da još neki znak koji je Tomoviću očigledno prijao.

U cik zore, Vladimir Tomović se vratio u spavaću sobu. Prvi krevet do vrata je onaj na kom spava Mina Vrbaški. Vladimir je pružio ruku Mini, međutim, kada je krenuo da legne u svoj krevet, Mina nije želela da ga pusti. Ona ga je čvrsto držala, a on se jedva isčupao.

Sa druge strane, dok je Mina igrala igrice sa Vladimirom, Filip Car je iskoristio priliku, pa se priklonio svojoj cimerki u izolaciji, Maji Marinković, kojoj njegova pažnja i te kako prija. Tokom noći, Veliki šef je zadrugare obradovao prijatnom večerom, a nakon što su raspodelili picu koju su dobili, zadrugari su seli da večeraju. Maja Marinković i Filip Car seli su da večeraju zajedno, a ono što je zanimljivo je da se odmah blizu njih našla Mina Vrbaški.

Nakon što je porazgovarala sa Jovanom Ljubisavljević u sobi za izolaciju, Maja Marinković je odlučila da proveri Filipa Cara. Maja je ušla u Belu kuću i zatekla Filipa kako igra igricu sa Vladimirom Tomovićem. Car se našalio da nije dugo video Maju i da se baš pitao gde je ona, što je nju oduševilo. Maja se nakon ovoga izgrlila sa Filipom, a zanimljivo je to da se nekoliko metara od njih nalazila Mina Vrbaški, koja se već iznervirala ranije zbog njihove prisnosti.

Kristijan Golubović je ispričao Tari Simov i Mišelu Gvozdenoviću šta mu se poverila Zvezdana Stevanović. Kristijan je ispričao da je Zvezdana zaljubljena u Milana Jankovića Čorbu. Zadrugarima kojima se Kristijan poverio sve je bilo odmah jasnije, jer, podsećamo, Zvezdana se danima nije osećala dobro, a sve to može se pripisati zaljubljenosti koja joj trenutno nije uzvraćena. Šta će biti u nastavku, ostaje da saznamo.

Ja je pitao šta je lomila i zbog čega - krenuo je da priča Kristijan.

To je boleština, ako je zbog Čorbe - rekla je Tara.

Ona meni kaže zbog Čorbe i napiše mi na stolu "Lj" kao ljubav i ja je pitam ko, a ona pokaže na Čorbu, i ja je pitam od 1 do 10, a ona napiše 1000. Ona je ladno zaljubljena u njega. I onda joj ja ponudim jednu dobru hoklu da se resetuje, i ona pristane - ispričao je Kristijan.

Je l' me zaj*bavaš - upitala je Tara.

Da li je još jedan par na pomolu, saznaćemo u periodu koji predstoji. Naime, Nataša Radan kojoj se pripisuje zaljubljenost u Anđela Rankovića, danas je nekoliko puta bila više nego obično prisna sa Franom Pujasom koji je, kako je svima obelodanio, definitivno stavio tačku na odnos njega i bivše Paule Hublin.

Kada je Nataša Radan tokom večeri sredila nokte Nenadu Aleksiću Ša, prišao im je i sam Fran Pujas. On je želeo da Nataša i njemu sredi nokte, a mnogi su primetili da je on počeo da i više nego obično komunicira sa atraktivnom zadrugarkom u poslednje vreme. To nije bilo sve, nakon toga, kada je u spavaću sobu ušla Zvezdana Stevanović, Fran i Nataša su se ponovo našli u neposrednoj blizini, gde su razmenili par reči.

U cik zore i nešto kasnije, Fran Pujas, Marko Đedović i Nataša Radan, odvojili su se od ostalih zadrugara u pušionici, i tom prilikom se povela priča o odnosu Nataše i Frana, ali i njene potencijalne trudnoće sa Anđelom Rankovićem.

Zašto se ne smuvaš sa Franom? - pitao je Đedović.

Ne, ne treba mi niko! - odgovorila je Nataša.

Je l' si trudna ili ne, možda zato nećeš? - pitao je Marko.

Ma, boli me stomak, nije mi dobro! Ne znam šta se dešava stvarno, ne osećam se dobro - rekla je Nataša.

Autor: D.B.