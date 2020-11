NAPRAVILA INCIDENT: Katarina Živković otkrila za šta ju je majka zadužila, a onda je sve krenulo po zlu!

Ova njena anegdota će vas nasmejati!

Mnoge poznate ličnosti proslavile su juče, 21. novembra, krsnu slavu Aranđelovdan, a jedna od njih je i pevačica Katarina Živković. Ona se na društvenim mrežama pohvalila bogatom slavskom trpezom, a otkrila je da je ove godine zbog situacije sa koronavirusom slavu proslavila samo sa majkom i ocem, bez gostiju, a priznala je i da nije bila zadužena za đakonije koje su mogle da se vide na njenom stolu.

– Iskreno, nisam ja bila zadužena za to. Mama je bila ta koja je umesila kolač, spremila pasulj i sve te đakonije. Ja se zaista nisam bavila time, ali sam zaista uživala s njima, s obzirom na to da je ovo prva slava koju slavimo nas troje, bez gostiju, bez kumova, bez prijatelja, bez rodbine, što je jako čudno, ali takva je situacija – rekla je Kaća.

Osim toga, ispričala je i jednu anegdotu od pre nekoliko godina. Majka joj je tada poverila da pričuva pasulj dok ona nije tu, ali kako je pasulj zagoreo, to je bio i poslednji put da je dobila takvo zaduženje.

– Desilo se pre nekoliko godina da mi je mama ostavila pasulj na čuvanje. Trebalo je bukvalno da ga pogledam i da promešam i ispalo je da je to zagorelo i na kraju sam mogla samo da ga bacim. Mislim da je posle tog traumatičnog iskustva ona prestala da mi dodeljuje takve zadatke gde nešto mogu da uništim. Moj zadatak je sad da poređam one suhomesnate proizvode, tu ne mogu da pogrešim. To može i malo dete – našalila se pevačica na svoj račun.

Autor: N.V.