"ISMEVALI SU ME, PRIČALI DA SAM SELJANČICA" Mirka je u detinjstvu prošla kroz PAKAO, a zbog onog što su joj radili posle uloge u "Anđelima" morala je da traži stručnu pomoć

Iako joj nije bilo lako, uspela je da se izbori sa svim problemima i iz njih izađe još jača.

Detinjstvo danas popularne glumice Mirke Vasiljević umnogome se razlikovalo od onih koja su imala ostala deca, obzirom na to da je sa samo pet godina počela da se bavi javnim poslom. Uprko brojnim srećnim trenucima i profesionalnim dostignućima, zbog kojih je bila hvaljena i obožavana na svakom koraku, Mirka ne krije da je u jednom periodu bila žrtva vršnjačkog nasilja. Naime, pojedini vršnjaci u školi dobacivali su joj često da je glupa i loša, zbog čega je u jednom trenutku morala da potraži stručnu pomoć.

Sa pet godina sam počela da se bavim manekenstvom i voditeljstvom i već kada sam došla u prvi razred bila sam malo drugačija od ostale dece - uvek sam volela malo drugačije da se oblačim, mogla sam da iznesem nešto nesvakidašnje. Razlikovala sam se od dece jer sam tad već išla na folklor, zbog čega sam dobijala razne šale na svoj račun - da sam seljančica, da igram u opankama... Ali uvek ih je moj život demantovao, jer ja odem mesec i po na turneju u Meksiko - prisetila se Mirka jednom prilikom u razgovoru za Pink.rs.

Još veći problemi u njenoj školskoj okolini usledili su 2005. godine, kada je bila u žiži javnosti zbog glavne uloge u megapopularnom nastavku filma "Mi nismo anđeli".

- Mislila sam - ja sam snimila film i to je to. Frapirala sam se tek kada sam videla bilborde po celom gradu, pogotovo jer nisam bila gladna slave. Tek tada sam shvatila šta sam ja uradila. Tada sam dobijala komentare od poznatih, nepoznatih ljudi, telefon mi je bio usijan 24 sata... I tada sam promenila broj, koji i dan danas imam. Mama mi je rekla:"Evo ti novi broj, nikom da nisi dala osim meni, da mogu da te dobijem!". Pričala sam tada sa roditeljima, otišla sam i na nekoliko razgovora kod psihologa koji mi je rekao su sve to propratne stvari sa kojima ću se vremenom izboriti - objasnila je Mirka.

