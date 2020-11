U rubrici portala Pink.rs "instaTARGET" ugostili smo Anu Korać i suočili je sa intrigantnim, intimnim i zanimljivim pitanjima koja ste imali priliku da postavite na našem Instagram profilu Pink.rs.

Kao i uvek, Ana je uz osmeh odgovarala iskreno na pitanja, a neka su čak u njoj izazvala i stid, budući da se nije nadala tako ličnim i intimnim pitanjima.

- Kako? Ja? Zašto me to svi pitaju, mnogo sam mala! Ne želim to da otkrivam. 167 sam visoka i imam 52 kilograma.