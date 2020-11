TRESLO SE VELELEPNO IMANJE! Današnja suđenja unela totalnu pometnju: Konflikti, svađe i GORKE SUZE (VIDEO)

Nekima je sve ovo teško palo.

Dan u Zadruzi protekao je prilično burno, što zbog dešavanja od sinoć tako i zbog "Suđenja" koja su rezervisana za svaki utorak popodne. Naime, u poštansko sanduče Bele kuće, stigla su dva slučaja o kojima je cela zajednica imala priliku da polemiše.

Prvi slučaj koji je pristigao u Zadrugu bio je vezan za Maju Marković i Alena Hadrovića. Naime, Maja Marković je tužila Sandru Rešić i Ivanu Šašić da su je ocinkarille kod Alena, da je probala jaknu koja joj je stigla od Joce Putnikovića, njenog bivšeg verenika. Za komentar se javilo puno zadrugara, a mišljenja su bila oprečna.

- Da, te stvari su stigle, i ja sam mislila da je to od moje porodice. Ja nisam to očekivala kada sam videla šta sam dobila. Osetila sam da je to novo i da to nisu stvari od mojih roditelja. Bila sam skrhana, bila sam sigurna da to nisu moje stvari, jer Joca zna šta ja nosim. Osetila sam tugu sa jedne strane, a sa druge mi je bilo drago. On je meni u tom trenutku verovao, setila sam se nekih stvari koje smo pričali, i zato sam se osetila tako. To me je dotuklo posle stvari. Ja Alena volim, a prema Joci nemam nikakve emocije, jer nikada ne bih ušla u odnos sa Alenom, niti bih mu radila takve stvari. Ja stvari neću nositi, niti sam planirala. Mene je sinoć napala Ivana, za jaknu, pa sam se posle setila da sam probala. Ja imam problem sa pamćenjem, rekla sam i Alenu. Ja te stvari neću nositi, niti mi prija, niti bi Alenu prijalo - objasnila je Maja.

Ja nisam kriva kada je ovaj slučaj u pitanju, prvi put. Kada su stigle stvari, videla sam da je Maja plakala, kada sam je pitala šta je bilo, ona mi ništa nije odgovorila. Meni je Ermina rekla to, i ta priča je potvrđena sinoć. Posle toga sam izašla iz sobe, i nisam je videla. Onda sam na Ivani primetila privezak, koji sam mislila da je Tarin. Nikada nisam moralisala, ali, imate pretežak teret, kada je vaša veza u pitanju. Zapravo, Alen nema teret. On može da gleda tebe kao teret u smislu tvog bola i griže savesti. Ti si sada u fokusu, jer si žensko, kapiraš već. Ja sam čula od Ivane, ali i od Lili koja je istu stvar videla, kada pričamo o jakni. Da sam videla Alena, ja bih mu rekla, ali nisam, pa nisam mogla. Generalno, mislim da si se pokajala, i da si se malo zbog inicijalnih emocija pogubila. Ja sam tebi na početku rekla da se spremite na pakao, što se i desilo - rekla je Sandra Rešić.

To što imaš problem sa pamćenjem ti neće pomoći, glavu si ranije trebala da masiraš. Jer kada si već ušla u to i pala, stvari nisu trebale da ti budu razlog. Kada si slagala, tog momenta si pogrešila, a uporno si vikala da nisi. Smatram da one nisu drukare, i nisu krive - objasnila je Nadica.

Svi znaju koliko ja volim Maju i koliko sam bio za nju, ali Ivana i Sandra nisu krive. Ona mi je prišla i pitala me šta da radi sa stvarima. To nije bitno uopšte, bitno je to što je i griža savest emocija, mislim da su joj se vratile emocije kada je videla stvari - rekao je Đorđe.

Ja takođe mislim da one nisu krive, Sandra nije znala šta se dešava. Emocije nikada nisu nestale, njoj se Alen jeste svideo, prijala joj je pažnja i to. Bila sam svedok tome kako se on postavio prema Maji na početku, a sa druge strane smo ih svi podržavali. Kada je rekla da oseća nešto, počeli smo reči da joj vadimo. Stvari su nebitne, kao i njihova vrednost, i to da li će ih nositi. Samim tim, ako voliš nekoga, kao što pričaš da voliš Alena, ti bi se borila. Da, tebe je ponela strast, a da bi ispala fer, moraš da uzmeš vremena i preispitaš sebe - dodala je Rialda.

Ja sam rekla da je ova veza osuđena na propast. Ona nije zaljubljena niti ga voli jer je ovo bila samo strast. Ja sam upućena u njen brak i vezu sa Jocom, jer nju niko nije kontrolisao, imala je svu slobodu. Alen joj je sa druge strane titrao, udovoljavao i ostalo. Posle je počeo da bude ljubomoran, pratio joj je poglede, i to je dodatni pritisak, i ona ne može da se nosi sa time. To prevaspitavanje njoj teško pada, jer je postavljena na stub srama. Zamišljala je sve lakše, pa je povukla ručnu. Rekla je da ima grižu savesti, pa je posle stvari, i ona je postala jača, i to je dotaklo. Da Jovica uđe u Zadrugu ne bi te dupe*om pogledala. Maja se utripovala za emocije prema Alenu. Ove dve nisu nikako krive - rekla je Ermina.

Pre svega, hvala što znate kakav sam i šta osećam. Svakim danom saznajem više o sebi. Maja i ja smo danas pričali, i ona mi je rekla da me voli i da prema Joci nema osećanja. Rekla mi je da od svega ima pritisak, a meni to može biti jasno, to mogu da prihvatim i ne moram. I meni ne bi bilo svejedno da mi devojka uđe, a kamoli njoj da se Joca pojavi. To šta ću da odlučim, niko na to ne može da utiče, to više ne zavisi od nje, sve zavisi od mene i šta ću ja prelomiti. Pre tri dana sam bio siguran, ali sada već nisam. Emocije su mi poljuljane, radi me sujeta i sve. Mislim da Ivana i Sandra nisu krive, jer sam ja te stvari znao bez probanja - objasnio je Alen.

Suđenje se završilo tako što je optužnica odbijena, međutim, kada je naredno pismo stiglo u Zadrugu, nastao je ozbiljan sukob između pojedinih zadrugara. Naime, naredna tužba bila je vezana za Minu Vrbaški i Vladimira Tomovića koji je je osudio da ga je koristila kao igračku, kako bi Filipa Cara napravila ljubomornim. Naime, nakon Vladimirovog izlaganja, povodom cele situacije, desilo se nešto što mnogi nisu očekivali, a to je da će se Filip Car, zbog svega što mu je priredio, zahvaliti.

Samo da kažem, kad je Mina rekla ovo, ja sam rekao da volim čiste račune. Samo par ljudi volim da slušam ovde, a među njima je i Tomović. On ispada ležeći policajac Mini i Maji. On je taj koji na koncu konca ispada, jer je stariji inteligentniji i ostalo. Elokventan je, a prema meni je pošten i odao mi je poštovanje. I kada sam pošao na njega, on me nije diskfalifikovao. Neobično mi je što neke stvari komentariše, ali razumem, to je njegov posao. Meni je ovde samo Mina nejasna. Kada čujem kakve stvari je radila drugima i Vladimiru, ja sam dobio najmanji inat od nje. Pošto smatram da ja nisam bio pošten, i krenuo sam neregularno u sve, ja sam ispoštovao njen inat, i slažem se sa svakom rečju Miće - ubacio se Car.

Mina je i dalje zaljubljena u Vladimira, ja je odlično poznajem. Znam da ona voli više igrice nego Cara. Izabrala je put da se približi Vladimiru. Više je Car inat Vladimiru nego obrnuto. Ja sam gledala njihov prvi razgovor na klupici. To nije bilo prijateljski, to je bila emocija, i niko mi ne može reći suprotno, jer je Vladimir jedni muškarac kog nije mogla da ima - ubacila se Ermina.

Mina je mlada, ali zrela i ispred je svoje generacije. Po meni je Vladimir tipično njen tip, jer ja njih vidim zajedno. Ona je tada bila drugačija Mina. Što se tiče Filipa, on je drag dečko, i ne mislim da se Mina igra sa njim, njoj je samo dosadno, a to ne znači da ona nije zavolela Filipa - dodala je Lili.

Ja sam ovde izmanipulisana, a Mini sam poverovala sve što mi priča. Ako me sada pitaš, ja mislim i jedno i drugo. Ona jeste zaljubljena u Cara, ali mi je sinoć rekla da je ispala džukela i kao da se jede i da joj je krivo zbog svega što se dogodilo. Ja bih prva posumnjala za Vladimira, ali sam se ovako zamislla šta je. Poznavajući je, ništa me ne čudi, ovo je blaža varijanta Mine kakva može da bude. Baš sve devojke izaberu Vladimira da teraju inat, ma daj! Niko neće da ode kod Nece ili ne znam koga, kod mene na primer! To okačite mačku o rep - rekla je Matora.

Nakon oštrih komentara pojedinih, ali i njenih prijatelja, Mina Vrbaški se slomila. Pomenuta je njena prošlost i sve što je nekada imala sa Tomovićem, što ju je dodatno uzdrmalo i poljuljalo. Ona se tokom emisije nekoliko puta rasplakala, a reči mnogih zabolele su je više nego ikada!

Inati me navode na to da ispadam najgora, i ne želim da ovo ispada patetika. Neke stvari su ostavile pečat i mnogo ranije, pre toga, i Vladimir to zna. Očigledno, ja ne umem da budem srećna i ne umem da budem sa partnerima. Mene moja ljubav najviše ubija. Ne mogu da budem srećna, moram više da odrastem, sazrim. Najviše škodim sebi.

Ja verujem Mini samo jedno, a to je da je zaljubljena u Vladimira, takve stvari su jasne ljudima koji Minu poznaju. Možemo da se lažemo, pričamo šarene laže, ali svi znamo šta je poenta. Možda ja pogrešno mislim, možda i Mina laže. Kako radiš, tako i dobijaš. Ovde su se dešavale grozne stvari kada je u pitanju njen bivši dečko, ona se hladi posle dva meseca. Ja sada pričam Filipu jer vidim šta se dešava i sada. Kada je momak krenuo da se hladi, njoj je proradila sujeta. Da joj Vladimir sada kaže nešto i da je ozbiljan, ostavila bi i majku rođenu zbog njega. Mina jeste kriva, i ne veruje joj se više . Kazna je da očisti wc- dodao je Đedović.

Nakon "Suđenja" koje je navelo Minu Vrbaški na plač i rastrojstvo, ona je nakon okončanja istog, izletela iz Bele kuće i pobegla u Rajski vrt. Filip Car je odmah krenuo za njom, ali ona nije imala želju da ga sasluša, pa je ubrzo otišao od nje.

Kod nje je nakon toga došla i Jovana Tomić Matora koja je na sve načine pokušavala da uteši drugaricu. Ona joj se požalila na izlaganje njenog prijatelja Bore Santane i istakla kako ju je to najviše zabolelo.

Slušam Boru i Milicu, zamisli ja ustanem kao drugarica! Šta ima on da ustaje, da pominje Mensura - dodala je MIna.

To što Bora misli, misli cela kuća - rekla je Matora.

Pošto je Jovana Tomić Matora uspela da smiri Minu Vrbaški, ona je prošetala sa Filipom Carom koji je uspeo da je dodatno urazumi nakon svega. On ju je zagrlio i pali su poljupci i zagrljaji između ovo dvoje zadrugara.

Ne mogu da se naljutim na tebe, ni inat ti ne uzimam za zlo, jer sam i ja bio takav na početku. Misli o sebi na početku, ne pravi budalaštine. Ako neke stvari postoje, reci - rekao je Car, pa nastavio: Ja da sam sada sa tobom, a da imam emocije prema nekom drugom, bio bih iskren. Ako imaš u glavi da bi bila sa njim, ili da bi bila pored njega samo, promeni se - nastavio je Car.

Ma kakav on, neću da budem sa njim - pravdala se Mina.

Mene briga šta će ko da kaže, ja idem za tobom kada sam kriv, boli me uvo šta će ko da kaže - hrabrio je Car.

Autor: D.B.