Utučena zbog velikog gubitka...

Pevačica Milica Pavlović ostala je bez deke Vladimira, uz kog je odrasla u selu Donji Bunibrod kraj Leskovca. Miličin deda preminuo je pre oko nedelju dana, nakon što mu se pogoršalo zdravstveno stanje. Milica je saznala je da joj je deka loše tokom poslednjeg dana snimanja serije "Pevačica", u kojoj tumači jednu od glavnih uloga, pa joj nije bilo lako da isto privede kraju. Sahrana je održana u najužem krugu porodice i prijatelja, a pevačica o gubitku do sada nije želela da govori.

Milica je sada smogla snage da se od, kako sama ističe, svog najvećeg oslonca i podrške u životu, oprosti potresnom objavom na društvenoj mreži Instagram.

- Pišem, brišem... Razmišljam da li da podelim ili ne... Bojim se da ga neću dovoljno dobro opisati... Dragi moji, ja sam oduvek imala svoj san, sada ga živim, ali bez njega uz sebe, njega koji mi je bezuslovno verovao i koji je bio spreman da učini apsolutno sve samo da ja budem srećna, ne bih uspela. E to je ono pravo. Moj deda, gospodin, Vladimir. Njemu ništa nije bilo teško - da mi pronađe profesora solfeđa, odveze do diskoteke, kupi najkraću suknjicu, omiljeni slatkiš, uplati časove pevanja, dolazi svakog vikenda da me podrži u takmičenju, gleda svaku emisiju gde gostujem... Bio je moj oslonac, moja podrška, moja snaga. Moje sve. Zahvalna sam životu na privilegiji da odrastem uz takvog čoveka, jer sve što ja jesam - on me je naučio. On i gospođa Rada. Sve što sam postigla u životu - postigla sam na krilima njegove ljubavi i podrške. I sve buduće lepe dane, uspehe, sreću posvetiću njemu. Jer on je živeo za to da ja budem srećna. I biću najbolja verzija sebe, zbog njega. Bio je najponosniji na to što sam njegova unuka i daću sve od sebe da nastavi da živi kroz mene. Dugujem mu, za sve što mi je bezuslovno pružio u životu...I da, nemojte se stideti starijih i odbacivati ih jer to nije “in”. Nemojte biti uniformisani, bezlični i zarobljeni u okviru. Uskraćujete sebi najlepše momente pažnje, vaspitanja i ljubavi. Dude, voli te tvoja Milica. Zauvek! - napisala je Milica u okviru objave, a podršku u teškim trenucima pružili su joj brojni fanovi i kolege.

Autor: M.K.