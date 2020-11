Tek će biti napeto!

Jedan od burnijih i turbulentnijih dana na velelepnom imanju, što se moglo i očekivati, budući da su prethodne noći imali ludu i nezaboravnu žurku.

No, krenimo od gorućih tema. Prva na listi je moguća trudnoća Maje Marinković i to ni manje, ni više nego sa Markom Janjuševićem Janjušem. Dok su se tako, kao i obično peckali, Janjuš je isprovocirao Maju i upitao je da li je trudna, na šta je ona otkrila koliko puta su dnevno imali intimne odnose, govoreći da joj je on pravi bebu.

Kako je razgovor odmicao, njih dvoje nisu prestajali sa peckalicama, podbadanjima, te je Janjuš demonstrirao kako su izgleda scene kada je on nasrtao na Maju dok su imali ljubavnu aferu preko leta.

Naravno da se na tome nije završilo, gde su Maja i Janjuš tu je i svađa, rasprava, uvrede i sve po redu. Zadrugara je iznervirala njegova bivša ljubavnica, zbog čega je on počeo da je vređa, a ona je išla za njim i vraćala mu istom merom, govoreći mu da menja priče i da laže zadrugare i gledaoce.

Kada se tenzija smirila, bar na nekoliko minuta, Veliki šef obavestio je zadrugare da Bora Santana može početi sa svojom emisijom na radiju ,,Amnezija", što je on i uradio i odmah na startu počeo burno.

On je ugostio Maju i Vladimira Tomovića koji su izneli pregršt uvreda, govoreći jedno drugom da lažu. To sve je prekinuo Marko sa svojim izlaganjem o Maji da se nikada neće pomiriti i da veruje Tomoviću o poljupcu sa Marinkovićevom.

Potom je usledila tema o još jednom raskidu i to Rialde Karahasanović i Kenana Tahirovića, koji je takođe prouzrokovao Tomović, ali i Milan Janković Čorba, a ulje na vatru dodao je Fran Pujas.

Dok su na radiju išla starogradske pesme koje su pogodile Anđela Rankovića, on se poverio svom prijatelju Vladimiru Tomoviću da će po izlasku sa velelepnog imanja stati na ludi kamen.

I dok Anđelo kuje planove za ženidbu, sa druge strane, njegov prijatelj Alen Hadrović objasnio je da je na radiju tokom gostovanja da je stavio tačku na vezu sa Majom Marković, kao i da strahuje da ukoliko se pomiri sa njom, da će proći povređen kao i njen bivši verenik Jovica Putniković.

Još jedan u nizu raskida usledio je i u ljubavnom gnezdu Mine Vrbaški i FIlipa Cara, te je on na crvenoj stolici objasnio kako stoje stvari i da više ne želi imati kontakt sa zadrugarkom, iako, podsećanja radi, je on taj koji je nju molio da imaju komunikaciju svaki ptehodnih put kada se pokače. Koliko će trajati njihova svađa, ostaje nam da vidimo.

Za kraj emisije Bora je ostavio ovonedeljnog vođu Kristijana Golubovića, koji je imao svojih više od pet minuta izlaganja i iskoristio ih je da svojim cimerima i stanarima Bele kuće očita lekciju o životu i nehigijeni.

Zadrugare večeras, kao i vas očekuje haotična noć, budući da ćete baš vi večeras upravljati emisijom ,,Pitanja gledalaca". Zato ne propustite da saznate da li će baš vaše pitanje biti pročitano nekom od zadrugara.

Autor: O. B.