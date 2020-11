OD NOĆAS NIŠTA VIŠE NIJE ISTO! Najveće ljubavi "Zadruge 4" dobile su TREĆEG ČLANA koji je poremetio sve! Na OVE veze je zauvek stavljena tačka! (VIDEO)

"Trojka" trese Zadrugu.

Pitanja gledalaca uvek naprave opštu pometnju među zadrugarima, kada razotkriju tajne koje mnogi nisu mogli ni da naslute.

Ništa manje turbuletno nije bilo ni prethodne noći, kada je pokrenuta goruća tema - raskid Rialde Karahasanović i Kenana Tahirovića. Da podsetimo, ovaj par raskinuo je nakon žurke, zbog ponašanja pevačice i njenog prisnijeg odnosa sa Vladimirom Tomovićem i Milanom Jankovićem Čorbom. Međutim, u priču se ubacio i Fran Pujas, koji je javno izjavio simpatije Rialdi.

Sinoć je pokrenuta i ta tema, a Fran je sve priznao, posle čega je nastala opšta debata.

Rekao sam da mi se sviđa, ona je jedna od normalnijih cura. Ima lepih cura, ali su teške šifre - rekao je Fran.

Fran mi priča o Rialdi dve nedelje, njemu se sve kod Rialde sviđa. Njemu nije dobro kad ona prođe - rekao je Đedović.

Svako ima pravo da se zaljubljuje u koga hoće. Za mene je sa Rialdom završena stvar. Ona meni nije mogla da se opravda - rekao je Kenan.

Odnos Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša trese i "Zadrugu 4", a harmoniju svakodnevno remeti Vladimir Tomović. On je izneo šokantne detalje u vezi sa Marinkovićevom, pa otkrio zadrugarima da je među njima došlo do poljubaca, ali i pipkanja. I sinoć je pokrenuto to pitanje, a Janjuš je stao na stranu Tomovića, protiv svoje bivše ljubavnice.

Svi su komentarisali i zauzeli svoj stav, a Maja je stavila tačku na celokupno polemisanje:

Nije mi gurnuo ruku. Imam pravo da kažem šta hoću, ja nisam u vezi. Grlili smo se, ima da pričam šta mi padne na pamet. On je želeo da bude tu ruka, ali nije - rekla je Maja.

Nije mi gurnuo ruku. Imam pravo da kažem šta hoću, ja nisam u vezi. Grlili smo se, ima da pričam šta mi padne na pamet. On je želeo da bude tu ruka, ali nije - rekla je Maja.

Na još jednu romansu je stavljena tačka. Naime, Mina Vrbaški i Filip Car ponovo su raskinuli i nastavili dalje. Mina je momentalno našla utehu u društvu Đorđa Milutinovića, koji joj se potpuno posvetio i ulepšava joj dane nakon kraha veze. Podsećanja radi, Đorđe je nekada gajio emocije prema Mini, a onda se okrenuo Tari Simov, jer je Mina bila zauzeta. Međutim, kako sada prepreka ne postoji, nije isključeno da će uploviti u novu ljubavnu vezu.

Car, naravno, nije mogao da ostane imun na tu priču, pa je pred svima otvorio sušu i priznao kako se oseća povodom toga i kakav mu je plan za buduće dane:

Evo Kenan i Rialda, on ne popu*i foru na prvu, a ja se lomim tu. Smatrao sm da , kada je meni Aleksandra negodovala da se ne ljubim sa Natašom. Ja sam dvadeset minuta ispoštovao, pa napustio. Zaljubio sam se u Minu, ali veruj mi, toliko sam imao odnosa, i da sada nađem devojku, ili Mina ima dečka, ja njima nikada ne bi stao na put. Svi možete kao lovci krenuti na nju. Ja sa Đoletom imam korektan odnos, ima dobre poglede na neke stvari, gotive ga ljudi, ali smo različiti. Možda bi on bio bolji muškarac prema njoj. Nisam primitivan, neću da skočim da ga nokautiram. Ja sam u tim stvarima transparentan, mislim da mi neke stvari nije uzvratila, evo sada mi se smeje - rekao je Car.

O okršaju Nataše Radan i Aleksandre Nikolić Bela kuća bruji od žurke. Naime, Nataša nije mogla da podnese bliskost Aleksandre i Anđela Rankovića i smatrala je to otvorenom provokacijom, te je sačekala priliku i u spavaćoj sobi se suočila sa Nikolićevom. Prvo joj je pripretila, a kako ona nije reagovala na to, onda je i fizički nasrnula, pa je počupala, zbog čega je kažnjena dvonedeljnim honorarom.

Tokom pitanja gledalaca zadrugari su komentarisali ovu situaciju, pa iako su mišljenja podeljena, Marko Đedović imao je pitanje za Natašu, koje je posebno dotuklo:

Kako ti nije u glavi, da kada neko neće da bude sa tobom, ti budeš sa njim i komuniciraš sa bilo kim i ne daš mu da priđe njemu, odakle ti pravo da stavljaš živi zid? - pitao je Marko Đedović.

Ona se skroz slomila nakon pitanja i spustila glavu bez pokušaja da odgovori.

Verena Maja Marinković i dalje je neodlučna po pitanju svog statusa veze. Iako je, kao zauzeta, uplovila u vezu sa Alenom Hadrovićem, pre samo nekoliko dana desilo se nešto što je taj odnos poljuljao. Radi se o stvarima koje su stigle od njenog verenika, Jovice Putnikovića, što je Maju bacilo u potpuni rebus, te je rešila da se distancira od Alena, zbog čega je naišla na dodatne osude zadrugara.

Nije mi bio sponzor, plakala sam jer me sve pogodilo, ta slika iz spoljašnjeg sveta, to me dotuklo. Razlog nisu stvari. Moje emocije prema Alenu su jače, ja ću se lavovski boriti, ja njega volim, imam osećanja. Ja nikog nisam slušala, moja odluka je bila da se sklonim, on ima pravo da mi ne veruje. Dokazaću da ga volim - rekla je Maja.

Da je smatram takvom devojkom, ne bih sa njom ušao u priču - rekao je Alen.

Ana Bulatović svoju titulu ljubavnice ponela je iz spoljnog sveta, nakon afere sa oženjenim muškarcem. Kako u "Zadruzi" ništa ne može da se sakrije, ona je priznala istinu, međutim, trudeći se da ne iznosi sve detalje. No, Ermina Pašović, poznata je kao neko ko je uvek dobro informisan o zadrugarima i barata mnogim saznanjima. Ni Ana nije bila izuzetak, pa je Ermina iznela sve što zna o njoj, a vezano je za ovu priču.

Jedino što znam jeste to za njenog bivšeg dečka, i da znam da se njegova žena oglasila i rekla da sve lažeš. Da si i te kako dolazila pijana kod nje kući - rekla je Ermina.

Ja ne želim da se i dalje stresiram, a ta žena neka se oglašava, ja govorim samo istinu! Ti detalji nisu za slušanje, zbog moje porodice. Moji meni veruju, ne plašim se tih stvari , Ja ću mojim roditeljima sve da objasnim kada izađem, moji me poznaju, znaju kako su e vaspitali. Za tu ženu sam znala da će da se oglasi, ona može, takav je profil žene - bila je izričita Ana Bulatović.

U video - prilozima pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.