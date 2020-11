KEBA PRVI UHVATIO SEVERINU S NOVIM DEČKOM, pa odmah obavestio sina? Isplivali novi detalji šok afere! (FOTO)

O ovome priča region!

Javnost u regionu bruji o novoj ljubavnoj vezi Severine Kojić i Tomislava Voštinića, vlasnika vinarije iz Hrvatske. Iz dana u dan isplivavaju novi detalji te romanse, pa su mediji saznali od izvora bliskog pevačicinom svekru Draganu Kojiću Kebi da je on prvi razotkrio snajkino neverstvo.

Kada je Keba, prema rečima sagovornika, došao do potvrde te informacije, on i njegova supruga Olja su sve ispričali svom sinu. Navodno, to se odigralo letos, kada je Severina uveliko bila u rodnoj Hrvatskoj i nije joj padalo na pamet da dođe u Beograd. Pevač i njegova žena su preko prijatelja iz Zagreba saznali da je ona u šemi sa Voštinićem. Tada je Igor obavio razgovor sa Severinom i predočio joj saznanja njegovih roditelja, pa je došlo do još veće svađe između njih dvoje. Kojićeva je nakon nekoliko dana na Instagramu napisala da su krivci za probleme u njihovom braku upravo Keba i Olja.

Nakon ovoga, Severina je otpratila sve članove porodice Kojić sa Instagrama - Kebu, Olju, kao i Igorovu sestru Natašu Kojić Tašu, a nedugo potom je pokupila sve svoje stvari iz kuće Kojićevih, gde je redovno boravila kada je dolazila u Beograd.

