PROVOCIRA GENERALA SIMIĆA? Ljupka Stević ovim potezom izazvala buru na društvenoj mreži, a svi se pitaju jedno! (FOTO)

Sve vreme je bila ozbiljna!

Zbog snimka pevačice Ljupke Stević mnogi su pomislili da ona time provocira bivšeg partnera, generala Dragišu Simića Simketa. Naime, Ljupka je na svom Instagram profilu objavila snimak iz automobila, dok sluša pesmu Goci benda "Policajka", što je izazvalo brojne komentare da je to, kao provokacija, upućeno Simiću.

Pevačica je vidno ozbiljna dok vozi svoj automobil uz pomenutu pesmu, gleda pravo na put, a nekoliko puta je pogledala i u kameru.

- Od večeri do uranka, sad me vozi policajka, a prate me druge mačke, ostao sam bez vozačke - refren je pesme koju Ljupka sluša u svom automobilu, a da li ovo ima veze sa njenim bivšim, ostaje da vidimo.

Posetimo, Ljupka je pre nekoliko meseci, nakon što je saznala da je Simić, sa kojim je 10 godina bila u vezi, vara, razlupala njegova dva automobila na parkingu ispred svoje zgrade i zbog toga je reagovala policija.

Autor: M.K.