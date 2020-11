SVE IZAŠLO NA VIDELO! Tara priznala da je OŽENJENI ZADRUGAR zaljubljen u nju do ušiju, a onda se SVE PROMENILO! Sanja na STUBU SRAMA zbog poigravanja sa DVOJICOM, završila u suzama! (VIDEO)

Prethodna noć u "Zadruzi 4" iznela je na videlo mnoge istine, zbog kojih su učesnici ostali u šoku. Veče je počelo ljubavnim klipom Sanje Stanković i Anđela Rankovića, a zadrugari su odmah skočili da komentarišu svoje viđenje ovog odnosa.

Iako su svi jasno videli da se ne radi o strogo prijateljskom odnosu, već da među njima postoje neke simpatije, Sanja i Anđelo su to porekli i demantovali. Sanjina bivša devojka, Jovana Tomić Matora, nije mogla da otane imuna na ove scene, pa je bez ustručavanja komentarisala ono što je videla.

Mene ovde prave budalom, on mi kaže da ja ovde razvijam filmove, a oni ne smeju da priznaju svoja s*anja - rekla je Matora.

Oni su se pravdali da se radi isključivo o pomirenju nakon bezazlene svađe, te da je to Sanjin način druženja, ali joj cimeri nisu poverovali.

Još jedan od odnosa koji izaziva ogromnu pažnju, jeste prisna relacija Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Reper je oženjen, pa su ga zbog toga mnogi upozoravali da stavi granicu kada je u pitanju prijateljstvo sa Tarom, ali je on smatrao da je to nepotrebno.

No, sinoć je došlo do potpunog haosa, kada je ustao Marko Đedović i izneo informaciju da mu se Simova požalila da je Ša zaljubljen u nju. Prvih par sekundi trajao je potpuni tajac, a onda je sve ekaliralo u ozbiljno prepucavanje. Tara je pokušavala da porekne sve i opravda se prijatelju, ali to nije upalilo kod zadrugara, te joj nisu verovali.

Meni je ovde jasno sve, Tara nije normalna, ona ne zna koliku težinu imaju tvoje reči, ti tvrdiš da Đedović laže - upitao je Tomović Taru.

Ja tvrdim da ja to njemu nisam rekla - rekla je Tara.

Ja danima vidim neke stvari. Moj krevet je preko puta njihovog, videla sam da Tara ima slike sa Ša koje je dobila na rođendanu, oni meni tu deluju kao par, vi ste se posvađali pre par noći i delujete kao da se svađa bračni par. Ali opet ovde Tari fali otac, pa možda tako gleda Ša - rekla je Lili.

Iako su mnogi znali za ovaj Sanjin postupak, zadrugari nisu imali predstavu da je ovako izgledao njen pokušaj da poljubi pripitog Frana Pujasa. Svi su bili iznenađeni onim što je Stankovićeva dozvolila sebi, a ona je imala samo reči hvale za Frana i njegovu iskrenost u tom momentu.

Ona je čekala kada sam bio najgori, ali ja nisam poklekao - rekao je Fran.

Meni je to katastrofa, jer žena treba da drži do sebe, ovo je blam od jedan do deset - sto - rekla je Rialda.

Nakon ovih osuda cimera, Sanja je istrčala u suzama, a utehu ju je pružio upravo Anđelo, koji je krenuo za njom i našao joj se.

Pre samo nekoliko dana došlo je do konačnog raskida Mine Vrbaški i Filipa Cara, a jedan od razloga je bio i Vladimir Tomović. Nedavno, njih dvojica su obavili razgovor i sve razjasnili, a Mina je bila u prilici da sada to i čuje.

Nemam šta da kažem! Ispričali su se lepo, sve je to trajalo i sve je rečeno i on meni i ja njemu. ja nemam potrebe da ga komentarišem, on mene ne zanima i ništa me ne dotiče, jer sam shvatila da kako drugi mene karakterišu tako i ja njih. On je osoba bez karaktera i muškarac koji ne zna gde je, on stalno pokušava da nametne kako je on bitan, ali on će uvek ostati ovakav sa ženama - rekla je Mina.

Ona je sve dobro rekla, ja nisam normalan, ja sam se zaludeo sa njom i potrebno mi je neko vreme, ali nećemo imati komunikaciju jer nismo jedno za drugo. Mina je za mene limunada - rekao je Car.

Zatim je i Ermina Pašović ustala da da svoj komentar na celokupnu situaciju, a to je uradila poredivši Cara sa Mininim bivšim, Mensurom Ajdarpašićem.

Čudna komunikacija Jovane Ljubisavljević i Vladimira Tomovića i dalje izaziva buru rekcija i ogromnu pažnju. Iako je misica zauzeta, ipak joj nešto ne dozvoljava da potpuno prekine kontakt sa Tomovićem, zbog čega zadrugari sumnjaju da tu ipak postoje simpatije. Upravo je takve sumnje izazvao i sinoćnji klip njihove svađe, posle čega je Jovana zaplakala.

Ti plačeš posle konstatcija Vladimira, i kao plačeš zbog haljine! Zašto nisi plakala odmah, nego kasnije, zašto? - rekao je Mića.

