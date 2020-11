SEVAJU LJUBAVNE VARNICE IZMEĐU ŠA I TARE: Za Pink.rs se oglasila reperova drugarica! Ovako Ivana Aleksić gleda na suprugove igrarije u rijalitiju!

Redovno je u kontaktu s reperovom suprugom.

U rijaliti programu "Zadruga" ukućani su prošle noći gledali snimke, a prikazan je i jedan od klipova u kojima Tara Simov govori kako je oženjeni Nenad Aleksić Ša zaljubljen u nju, o čemu možete više pogledati u nastavku teksta.

S obzirom na to da Nenadova supruga Ivana odbija da priča za domaće medije, za naš portal odlučila je da se oglasi njihova veoma dobra drugarica i bivša zadrugarka, pevačica Višnja Petrović.

Nas je na početku razgovora zanimalo kako Višnja gleda na odnos Tare i Ša, kao i da li smatra da se između njih nešto dešava u ljubavnom smislu ili su Simova i Aleksić zapravo samo drugari.

Ne mislim da se tu dešava ništa više od druženja. Jednostavno je Ša takav da njemu više prija žensko, nego muško društvo - kaže Višnja.

Tokom protekle nedelje u emisiji "Gledanje snimaka" pušten je i klip u kom su Tara i Ša bili bliski u krevetu dok su ostali spavali. Tada je on skakao, plakao i govorio kako želi da ide kući. Ove nedelje se priča da je Ša bacio oko na Taru i da joj je to priznao, a Aleksić je bio veoma miran. Zanimalo nas je i kako Višnja gleda na to.

Imam veliki broj poslovnih obaveza, pa se o njemu informišem kroz klipove na Jutjubu, pošto sam njegova podrška ove godine. Klip na kome tvrde da su bliski nisam našla. Ako se misli na situaciju gde on izgovara “krckanje” i “kobila”, kao njegov prijatelj znam da te reči ne koristi. Mislim da je citirao nekoga ko je to izgovorio i onda su se smejali on i Tara tome. Nije joj priznao da je zaljubljen u nju jer postoji klip pod nazivom: “Tara priznaje da je izmislila Đedoviću da je Ša zaljubljen u nju”, tako da je to to - govori Višnja.

Za kraj smo od Višnje želeli da čujemo da li je redovno u kontaktu s Nenadovom suprugom Ivanom, kao i kako ona komentariše dešavanja u kojima se nalazi Aleksić.

Sa Ikom se čujem, naravno. Ona je jedna od najboljih osoba koje sam ikada upoznala. Ove godine dogovor između Ša i Ike je da se ona ne oglašava, a ja kao njen prijatelj poštujem njenu odluku i neću reći šta ona misli - priča nam Višnja Petrović.

Autor: S. K.