Haos u najavi!

Tokom današnje emisije ''Gledanje snimaka'' Mina Vrbaški ponovo je govorila o svojoj emotivnoj vezi sa bivšim dečkom Mensurom Ajdarpašićem, sa kojim je romansu započela u prošloj sezoni rijalitija ''Zadruga''. Ona je sada otkrila šokantne detalje i iznela žestoke optužbe na račun Ajdarpašića, tvrdeći da ju je tukao, vređao i pretio joj, te da njena majka Ivana ima snimljene pretnje koje joj je on upućivao.

- Napolju je bila ljubomora, haos, nisam smela nigde da idem... Ljubomora koja je bila ovde nije ništa šta se događalo napolju. Dobijala sam udarac zbog pogleda... Kad te neko raspali i ne možeš da ustaneš, nije ni blizu toga što se dogodio ovde. Preko prvog udarca sam prešla, posle dva dana je bilo još jednom, tad sam presekla. Jednom u taksiju nisam sela nazad, zvala su mi drugarice prijatelja, na sred autoputa me je zvao i počeo da se dere, morala sam da izađem iz auta i zovem svoj taksi. Jedna devojka je bila sa nama na njegovom rođendanu, počela da priča o tome kako sam lepa, ja sam je na kraju pozdravila i poljubila, on je hteo da odem jer sam se pozdravila sa tom devojkom. Posle me je udario, pala sam na pod - ispričala je Mina između ostalog, a mi smo kontaktirali Mensura kako bismo čuli šta on ima da kaže na sve ove optužbe.

- Sve što je izrekla je laž, kao i čitav njen život. Ništa više ne bih dodavao, ovom porukom je sve rečeno - poručio je Mensur za Pink.rs, a nema sumnje da će Mina pobesneti kad vidi ovo.

Inače, pojedini zadrugari posumnjali su u Minino izlaganje o navodnoj torturi koju je trpela od strane Mensura, te su poželeli da čuju i njegovu stranu priče, a budući da Ajdarpašić tvrdi da je sve što je njegova bivša izrekla laž, ostaje da vidimo da li će njena majka priložiti dokaze o navodnim pretnjama.

Autor: M.K.