"MUŽA NEMAM, SLOBODNA SAM ŽENA" Nadežda Biljić se uključila uživo u emisiju "Pitam za druga", pa urnisala Tomu Panića! NEĆE MU BITI DOBRO! (VIDEO)

Ne posustaje!

U večerašnje izdanje emisije "Pitam za druga" na RED televiziji kod Kendija i Pande uključila se i Nadežda Biljić telefonskim putem. Nadežda je tokom celog dana na svojim društvenim mrežama bacala drvlje i kamenje na svog nevenčanog supruga Tomu Panića, a sada je i u programu uživo oplela po njemu.

- Kog muža, ja muža nemam. Slobodna sam žena. Večeras čuvam dete. Dobro sam, danas sam ispucala baš na storiju sve što je slagao gospodin, jeste, stvarno nemoguće Toma da laže. Nemam ja šta da se njega odričem, on se odrekao sam sebe kad je napravio to što je napravio. Tripera izgleda ima, a hematoma to ćemo da vidimo. Ja sam dovoljno u životu ruke uprljala go*nima, više ne bih prljala. Mi smo se tukli, svađali, mirili, jedan dan se volimo, drugi dan se mrzimo, on priča o meni sve i svašta, ja pričam o njemu sve i svašta. Ja sad kad bih ušla u Zadrugu ne bih sebi dozvolila se*s, zato što sam majka, a ono što Toma i ja izgovorimo jedno drugom ne bi ni neprijatelji jedni drugima izgovorili - ispričala je Nadežda u emisiji.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.V.