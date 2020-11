Kao grom iz vedra neba!

Tokom podele nagrade Velikog šefa, došlo je do žestokog okršaja, pa sad već bivših prijatelja Filipa Cara i Marka Janjuševića Janjuša i to zbog pice. Car je Janjuša doveo do tačke ključanja, da je on uzeo kutiju sa picombacio je na pod, a potom ju je i šutnuo.

Druže, boli me k*rac za picu, nemoj da je izlomim! - zaprertio je Janjuš.

Možeš da mi p*pušiš, 'ajde uzmi! Ja sam uzeo za nas trojicu, borim ti se za picu sa devojkom, a ti se dereš na mene, druže uzimam za vas dvoje, za nas troje, pusti me tog k*rca, nemoj ti meni to, druže! - uzvratio je Filip.

Nisi mi rekao da si se dogovorio, nisi mi rekao druže! Ti se dereš na mene, samo mi se pomeri - odbrusio je Janjuš.

Nemoj da ja kažem šta mogu, pređi granicu, pa ćeš videti šta mogu! Ja se ne derem na tebe, ti se dereš na mene, granicu koju sam ti rekao, gurni me i prospem te na komade - zapretio je Filip.

Ja sam te pitao da li hoćeš da uzmeš picu, rekao si da hoćeš, a onda kažeš da dođem da se borim za picu - zaurlao je Janjuš.

Bacaš picu kao zadnja budala, dereš se! Ja te gotivim, a ti se dereš na mene! Druže, ja stojim, u dva ujutru sam se dogovorio sa Zolom, da jedemo picu, rekao sam ti da ću ti doneti, stojim za picu za nas, Zola i Tomović čekaju me, uzeo sam picu i Kristijanu govorim Maja i Janjuš, i ja sam se izludeo zbog svega, a ti se pred ovim pederima i k*rvama dereš na mene, ne možeš se drati na mene druže - nastavio je da drobi Car.

Ti dečko nisi normalan, pričaš o granicama dečko - nastavio je Marko.

Obezbeđenje je sve vreme bilo u pripravnosti, kako Janjuš i Car ne bi prekršili pravilo zabrnajenog fizičkog kontakta.

U video-prilogu pogledajte kako je sve izgledalo.

Autor: O. B.