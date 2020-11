NOĆ PUNA HAOSA! Oni su nominovani za izbacivanje, a onda je usledio karambol! Spletke, intrige i rasprave DOVELE SU UKUĆANE DO TAČKE KLJUČANJA!

Burno je bilo noćas!

Noć na velelepnom imanju protekla je burno. Nakon žestokih sukoba koji su nastali tokom noći, ali i jutra ništa u Beloj kući neće biti isto. Naime, nominacije izrodile su nove sukobe koji će se tek rasplamsavati, a kada je reč o ljubavnim parovima, neke stvari su definitivno isterane na čistac!

Podsetimo, milionska publika koja redovno prati rijaliti Zadrugu, imala je prilike da gleda dešavanja koja su napravila opštu pometnju. Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola su kao ovonedeljni potrčci sedeli jedno naspram drugog, a njihovi cimeri odlučili su se za Kulićevu kao prvu nominovanu stanarku. Tokom odlučivanja, zadrugari nisu štedeli reči, pa su na račun Miljane imali mnogo toga da dodaju i kažu. Sa druge strane, Lazar Čolić je bio pošteđen, te je uglavnom dobijao pozitivne komentare, kao što su pohvale na račun njegovog rezonovanja stvari, ali i inteligencije koja se u više navrata isticala.

Kao drugi nominovani, za kog se publika odlučila, izabran je Bojan Savić koji važi za Miljaninog dobrog prijatelja. Njih dvoje će u nedelju odmeriti snage, a jednom od njih dvoje glasovi će biti duplirani nakon igrice koja može potpuno da promeni tok rijalitija.

Nakon nominacija, koje su protekle burno i žestoko, usledila je i "Igra istine" koja je mnoge stvari u Beloj kući promenila, ali i obelodanila. Zadrugari su bili raspoloženi da komentarišu tekuće probleme i situacije na imanju, pa je usledilo nekoliko situacija o kojima će se u danima ispred nas i te kako komentarisati i govoriti.

Jedno od pitanja u "Igri istine", je postavila Ivana Marinković za Nenada Aleksića Ša: "Zanima me da mi kažeš iskreno mišljenje o Tari i to što je uradila?"

Razočaralo me jeste, jer sam ja u prijateljstvu jako veran i lojalan, i ja dajem sve od sebe kada nekoga gotivim, ali kada se desi takva neka priča ja se razočaram. Imam samo da pitam Taru: Da li sam ti ikada rekao kako sam ja zaljubljen u tebe? - pitao je Nenad.

Ne, ali sam ja imala nekoliko situacija u kojima sam pomislila. Ja sam se zaklela i slagala, kako bih ga zadržala kao prijatelja. Pričala sam i sa Sanjom o tome danas, kada sam ušla ovde ja sam rekla kako smo se zgotivili i tada se formirala družina njeka, i on se družio sa Đoletom to je bila naša ekipa. Dok su mene svi osuđivali kako sam teška i naporna, od svih tih ljudi, sa Franom sam se svađala ali i sa Nenadom, ali on je neko ko se iskulira posle petnaest minuta i to mi je prijalo, on se nakon svađe svakome obrati, a davao mi je i pažnju koju mi je on davao, a ja bez pažnje ne mogu. I jako mi je drago kada nisam dobro on me pita kako mi je, a i za krevet kada je bio problem njemu, ja sam mu rekla da spava kod mene i on je to prihvatio a ja sam skontala da se ti ložiš na mene i rekla sam Đedoviću, ali nakon toga ništa nisam rekla nikome - rekla je Tara.

Ja moram da kažem, ja sam neko ko voli da mi neko posvećuje pažnju i ja sam takav i u prijateljstvima, sa svima imam isti odnos! Ko god me poznaje, zna da sam ja ovakav prema svakoj ženskoj osobi, pa čak i prema Aleks sa kojom nemam nikakvu komunikaciju i tu nema nikakvih loših stvari, i da znate ja ću nastaviti tako da se družim sa devojkama, i moja supruga nema ništa protiv toga i zna sve i moju celu prošlost. Svako zna šta radi, ona je sve priznala a vi komentatori koji pravite priče, pogledajte vas ja sam lagan - dodao je Ša.

Jedno od pitanja postavila je i Tara Simov, a bilo je upućeno njenoj prijateljici Sanji Stanković.

Objasni mi odnos tog dečka iz keteringa, jeste li vi bili zajedno, i što bi on tebi obezbedio ketering za rođendan - glasilo je pitanje za Sanju Stanković.

Ispalo je tako danas, i odvratno je to što je Jovana iznela. On i ja se poznajemo od ranije, mi smo se družili, upoznavali i smuvali se. Tada se desilo to da je meni bio rođendan, on je mene pitao šta želim, ja nisam htela ništa, on mi je rekao da će mi obezbediti ketering, sticajem okolnosti on i ja smo se posvađali dan pre rođendana, i ja sam htela da mu platim to, on nije hteo da uzme pare. On je i došao na rođendan i bio je pola sata, kasnije smo se pomirili, i sada smo u super odnosu, nismo uspeli da ostanemo u vezi, ali se čujemo ponekad - rekla je Sanja.

Ja sam skontao iz vaše priče da si se ti je*ala za ketering - rekao je Đedović.

Ti mene lažeš, rekla si mi tada da ne želiš da ga vidiš više - rekla je Matora.

Tebe treba da bude sramota što pričaš to. Meni je bilo krivo što nismo uspeli, ja nikada nisam rekla razlog zašto nisam bila sa njim - rekla je Sanja.

Ja imam tu lošu osbinu i ogovrala sam te sa Paulom, meni je ovo sve mučno. Ja sam prišla direktno tebi i došla da ti kažem sve - rekla je Matora.

Naredno pitanje u igri istine postavila je Milica Kemez, a uputila ga je Jovani Ljubisavljević.

Zanima me, ti si par puta ovde na konto klipova iznela da nemaš lepo mišljenje o meni... - počela je Milica.

Tačno sam znao da će kao i Tara Simov, da postavi pitanje o sebi, ljudi ja ne mogu da verujem - zaurlao je Tomović.

Alo, jesi li retardiran ti?! Ne znaš ni šta hoću da je pitam. Zanima me zašto si htela da ideš sa mnom na ručak, sa tvojim dečkom - nastavila je Kemezova, ali ju je Tomović ponovo prekinuo istom upadicom, te je promenila pitanje i uputila ga Anđelu Rankoviću.

Šta ti misliš o tom odnosu Tare i Ša, pošto si ti najbliži njima i kako komentarišeš ovu situaciju što Matora hoće da izvuče iz Sanje za ketering? - upitala je Milica.

Razumeo sam ja pitanje, Matora, čekaj, stani. Što se tiče Tare i Ša ja nijednom nisam ustajao da govorim o tome, zato što znam kako je to izgledalo ranije i kada hoćeš nekoga da opravdaš. Ja sam tu sa Ša i provodim dosta vremena sa njim, nisam hteo da komentarišem, jer nisam hteo da ispadne da ja pravdam svog drugara. Ja sam od samog starta bio super sa Tarom, sve ono što je Tara komentarisala, to su dve od četiri situacije za koje sam ja prvi imao takav odnos prema Tari. Sviđa joj se Čorba, pa ne, a evo ujednom mogu da kažem i Sanji, ja neću da mi neko ispija energiju da mi pričaju različite priče. To prvo, a što se tiče toga da li je Ša zaljubljen u nju, ne, on ne može da bude zaljubljen u nju, ne postoji šansa, ja odlično znam koliko on priča o svojoj ženi. Ja mislim da sam mu jedna od najdražih osoba kojoj priča o svemu tome. Tara je željna pažnje, da se vodi stalno neka polemika oko nje, zato što je mlada, takva je 300 na sat. Ša zameram to što je dopustio da toliko daleko od njihov odnos da neko posumnja, ali ja ne mogu da pričam, jer Mića hoće da pričam o njoj. O njihovom odnosu, Ša je dozvolio previše, rekao sam i njemu pre dve, tri nedelje, Tara je u 90% slučajeva izuzetno nestabilna emotivna osoba, koja je toliko iritantna i prouzrokuje bes u tebi, ja sam joj rekao da ne želim da mi crpi energiju i da mi priča o njenim vezama. Rekao sam njemu da nije smeo da dopusti da do toga dođe, ako ona skače, ne može da dozvoli da skače po njemu, čupa, pa posle toga su dobri. Napušiš je k*rca, tako se to radi, a to je ono, ti si njemu draga. Meni nije jasno, ali ti si takva, draga si mu. I on je meni rekao da sam ti ja prilazio, jesam, ja pređem, ali on je pogrešio, jer je druga velika greška da dozvoli da ti možeš tako nešto da pomisliš. To si pričala. On je kriv za to najviše. Šta god da je ona mislila, on je kriv za to, što nije pomislila to za mene, on je previše dopustio. Što se tiče njihovog odnosa, normalno je da treba da budu u korektnim odnosima, ne treba da ima viša akanja, džapanja, znam da njegova Ika ne vidi u ovome ništa, on je takav, emotivan. Ja sam njemu najviše zamerao, ima 40 godina i nije mi jasno kako ne može da preseče - ispričao se Anđelo.

Ja sam nestrpljiva i tako te stvari, puštam da se dva meseca priča da sam naporna, kako meni svi nešto zameraju. Ja nisam pričala šta meni smeta kod vas. Kada je bila situacija, kada sam se javila za reč, kada su te optužili da si pričao o Sanji sa Matorom, i kada sam ja tebi rekla da si i meni zamerao, da si mi j*bao mater, da ne radim stvari koje me povređuju, u tom momentu sam ja videla da ti idem na k*rac, ja sam prestala da pričam sa tobom na tu temu - vikala je Tara.

Nakon nagrade koja je stigla zadrugarima jer su igrali Igru istine, nastao je haos na velelepnom imanju. Bora Santana je ušao u raspravu sa Jovanom Cvijetićem Cveletom. Njih dvojica su se posvađali oko toga ko je dobio picu a ko ne.

Ma alo bre, čekam te od prodavnice, najviše para imaš ovde a samo ke*aš - rekao je Cvele.

Uzeli picu oni koji nisu ništa radili ovde, sram vas bilo - urlao je Bora.

Takođe, tokom podele nagrade Velikog šefa, došlo je do žestokog okršaja, pa sad već bivših prijatelja Filipa Cara i Marka Janjuševića Janjuša i to zbog pice. Car je Janjuša doveo do tačke ključanja, da je on uzeo kutiju sa picom bacio je na pod, a potom ju je i šutnuo.

Druže, boli me k*rac za picu, nemoj da je izlomim! - zaprertio je Janjuš.

Možeš da mi p*pušiš, 'ajde uzmi! Ja sam uzeo za nas trojicu, borim ti se za picu sa devojkom, a ti se dereš na mene, druže uzimam za vas dvoje, za nas troje, pusti me tog k*rca, nemoj ti meni to, druže! - uzvratio je Filip.

Nisi mi rekao da si se dogovorio, nisi mi rekao druže! Ti se dereš na mene, samo mi se pomeri - odbrusio je Janjuš.

Bacaš picu kao zadnja budala, dereš se! Ja te gotivim, a ti se dereš na mene! Druže, ja stojim, u dva ujutru sam se dogovorio sa Zolom, da jedemo picu, rekao sam ti da ću ti doneti, stojim za picu za nas, Zola i Tomović čekaju me, uzeo sam picu i Kristijanu govorim Maja i Janjuš, i ja sam se izludeo zbog svega, a ti se pred ovim pederima i k*rvama dereš na mene, ne možeš se drati na mene druže - nastavio je da drobi Car.

Ti dečko nisi normalan, pričaš o granicama dečko - nastavio je Marko.

Ono što su svi čekali da se desi jeste razgovor sveže rastavljenih Rialde Karahasanović i Kenana Tahirovića. Njima je prišla Monika Horvat, vidno srećna, jer su se Rialda i Kenan pomirili, a po njenim rečima to se moglo i zaključiti.

Vaša ljubav me usrećuje, vas dvoje ovakvi treba da budete zauvek - rekla je Monika.

Nakon što je Monika otišla, Rialda i Kenan ostali su nasamo, te su sve vreme pričali, trudeći se da što više bude u šiframa, koje su samo oni razumeli.

Ja samo gledam šta se dešava juče i danas, sedim i posmatram. Komentar nemam na sve, generalno! To je takvo ispiranje mozga - rekla je Rialda, a poto je počela strasno da se ljubi sa Kenanom, samim tim ozvaničili su da je njihova ljubav opet na snazi.

Autor: D.B.