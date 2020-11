Dva dečaka ostala su bez majke, a jedan muž bez žene.

Đurđica Barlović bila je prva pevačica grupe "Novi fosili", a važila je i za jednu od najharizmatičnijih dama bivše Jugoslavije. Nažalost, sve je prekinula prerana smrt 1992. godine. Đurđica je tada preminula od posledica akutnog infartka u Internoj bolnici u Zadru u 42. godini.

Bila je čvrstog i stabilnog zdravlja. Zato me je i iznenadio taj prerani odlazak. Tog dana kada je umrla, verovali ili ne, svi satovi u mom stanu su stali. Kasnije sam čuo tu tužnu vest - prisetio se vođa "Novih fosila" Rajko Dujmić.

Posthumno je objavljen i album "Nerdovršena priča", a na njemu se nalaze hitovi koje je Đurđica Barlović otpevala s ovom grupom. Prvi nastup imala je samo sa 13 godina na dečijem festivalu, a prvi njen zabeležen nastup bio je u jednoj emisiji 1974. godine, kada je nastupila sa pesmom "Kad bi bio samo moj".

Iako je upisala Srednju građevinsku školu, Đurđica je znala da je muzika jedino čime je želela da se bavi. Najveću slavu stekla je kao pevačica "Novih fosila". Davne 1977. godine oni su na Splitskom festivalu oduševili sve pesmom Diridonda, a sledeće godine izdali su prvu ploču "Da te ne volim".

Spakovala sam kofere i rekla roditeljima da idem. Da sam znala šta me čeka sigurno nikada ne bih mrdnula iz Splita - rekla je Đurđica Barlović jednom prilikom.

Kada je odlučila da izađe iz grupe "Novi fosili" nju je zamenila Sanja Doležal, 1982. godine. Tada su mnogi mislili da će ovaj bend propasti.

Đurđica je otišla od nas kada je želela da sredi svoj porodični život, jer mi smo radili urnebesnim tempom. Njoj je porodica bila važnija od nas, važnija od bilo kakvog nastupa, novca. Ona je bila rođena za majku, suprugu, a opet, s druge strane, isto tako je bila vrhunska pevačica i to kakva! Nikada zbog nje nismo otkazali koncert, nikada joj nije pukao glas - ispričao je Rajko Dujmić.

Na ludi kamen stala je sa stomatologom Bracom, s kojim je dobila sinove Hrvoja i Branu. Sa stomakom do zuba nastupala je 1982. godine na Splitskom festivalu. U svojoj solo karijeri izdala je četiri albuma na kojima su pesme "Dalje moram sama", "Osećam to", "Ljubiš me u vrat" i druge. Tada se pričalo da je molila Rajka da joj napiše neku kompoziciju, ali je on rekao da nema vremena.

