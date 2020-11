ĐOLE ĐOGANI BEZ DLAKE NA JEZIKU O TEODORI I ČESTITKAMA OD 500 EVRA: To nisu ljudi koji cene svoje fanove! Mnogo je to para!

Nama je to čast, jer su to ljudi koji vole nas i našu muziku i sa zadovoljstvom to učinimo - poručio je denser.

Odluka Teodore Džehverović da rođendanske čestitke naplaćuje 500 evra je izazvala burne polemike u javnosti, a sada se ovim povodom oglasio i Đole Đogani. Denser je izneo svoj jasan stav.

- U pravu je Teodora da taj trend postoji na zapadu, ali je 500 evra puno ako je istina da traži toliko. Okej je ako je u humanitarne svrhe, da pomogne drugima kojima je novac potreban. Vesna i ja fanovima ne naplaćujemo poruke, slike... Kad neko traži da mu pošaljemo čestitku za svadbu, rođendan ili bilo koju drugu proslavu, nama je to čast, jer su to ljudi koji vole nas i našu muziku i sa zadovoljstvom to učinimo - izjavio je denser, a prenose mediji.

- Pa, imate i kolege na estradi koje i slikanje sa fanovima naplaćuju. Dok, na primer, jednom Miletu Kitiću nije problem posle koncerta satima da stoji i slika se sa svojim fanovima, iz zadovoljstva, ne za novac, naravno. To su ljudi koji cene svoje fanove - dodao je Đole.

Autor: M.K.