VEĆ 13 GODINA! Za OVAJ veliki hit Ceca je snimila spot, ali ZBOG NJEGA nikad nije ugledao svetlost dana!

Ceca je blistala i u ovom spotu.

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović, 2007. godine snimila je duet sa Oliverom Mandićem "Vreme za ljubav ističe", koji je postao veliki hit. Iste godine, snimljen je i spot za pesmu, ali nažalost do danas nije ugledao svetlost dana.

Za potrebe ekranicazcije spota Ceca je poput pravog profesionalca odlučila da ispuni sve zamisli reditelja, pa je pristala da se pojavi ćelava. Naravno, nije obrijala glavu, već joj je preko kose navučena posebna maska. U to vreme bio je objavljen tizer za ovu numeru, te je publika imala prilike da vidi mali deo onoga što su snimili u spotu, te su svi sa nestrpljenjem isčekivali momenat kada će biti objavljen. No, ni trinaest godina kasnije spot nikada nije ugledao svetlost dana, a prema rečima ljudi koji su u muzičkim vodama i dobro poznaju Olivera Mandića, kažu da on nije želeo da se objavi spot, jer nije zadovoljan kako je ispao.

Shvatio sam da mnogo ljudi ne zna da pesma "Vreme" postoji, a na Jutjubu ima deset miliona pregleda i neke lepe kritike - objasnio je Mandić svojevremeno.

Inače, mnogi fanovi folk dive koji znaju napamet svaki njen hit, ne znaju da joj je “Beograd” poklonio Dino Merlin, da su “Kukavicu” odbile mnoge pevačice, a da je “Idi dok si mlad” bila namenjena Vesni Zmijanac, ali kako stara narodna poslovica kaže : "Nije kome je rečeno, nego kome je suđeno".

Autor: S.M.