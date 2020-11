NJIHOVE KNJIGE PODIGLE SU VELIKU PRAŠINU: Ove dame sa estrade pisale su javno o prevarama, gubicima, životu... I O NJIMA JE BRUJALA SRBIJA

Evo o kome se radi!

Mnoge poznate dame napisale su biografije u kojima su otkrile burne detalje iz života. Iako se čini da imaju sve, knjige svedoče da je iza njihovih uspeha i osmeha proliveno dosta suza, a one su hrabro pričale o tome, o strahovima, prekretnicama i situacijama koje su ih ojačale. Ponekad surovo iskrene, ranjive, ali ogoljene i hrabre. Ima i onih koje su nas svojim rečima nasmejale, ali i dama koje su, zbog velike popularnosti koje su doživele, njihove knjige, bile trn u oku.

Zorannah - vodič koji je podigao prašinu

Poznata modna blogerka Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, do sada je napisala četiri knjige. U svojoj prvoj knjizi po nazivu „Life & style“ Zorannah je napravila potpuni kolaps na Sajmu knjiga, dok je knjiga rasprodata u rekordnom roku. Ona je unutar štiva pristupila temama važnim za svaku mladu devojku koja drži do sebe.

- Nisam ja nikada poslovno udarala glavom u zid, već sam jednostavno 2015. godine, kada je ispala halabuka oko moje knjige na Sajmu knjiga, rešila da odem na neko vreme i odselila sam se u Belgiju. Uvek sam volela da pišem, u osnovnoj i u srednjoj školi, moj tekst izašao je i u knjizi koju je izdala moja srednja škola. Onda me je u jednom trenutku kontaktirao izdavač i ponudio mi da napravimo „lifestyle“ vodič. I to smo i uradili - rekla je nedavno blogerka.

Marijana Mateus pisala o životnim prekretnicama

Marijana Mateus, modna dizajnerka, još jedna je u nizu estradnih spisateljica koja je knjigom „Amoaž“ iznela intimne stvari iz života. Marijana je svoj život opisala u knjizi i tako publici predstavila novu sebe koju javnost nije imala prilike da upozna tokom dugogodišnjeg rada.

- Ovo je jedna iskrena knjiga u kojoj sam detaljno opisala neke od svojih životnih prekretnica. Naziv „amouage“ potiče od arapske reči koja znači „talas“ - kakav je i moj život: brz i nepredvidiv. Takođe, to je i ime mog omiljenog parfema - izjavila je tada Mateusova.

Vesna Zmijanac o gubitku dva sina

Folkerka Vesna Zmijanac je među prvim pevačicama koje su otvorile dušu i ispisale, prema mišljenju mnogih, šokantnu autobiografiju sa mnogo intimnih detalja. Pevačica je 2000. godine želela da se oproba kao spisateljica. Knjizi je dala simboličan naziv po pesmi „Kad zamirišu jorgovani”, u kojoj je opisala teške trenutke iz svog života, između ostalog, i to je da izgubila dva sina sa tadašnjim suprugom Vladimirom Jovanovićem.

„Bilo mi je suđeno da u vreme moje najveće slave spoznam i najveće duhovne muke, da veliku radost zbog velikog uspeha potisnem i isto tolikom (još i većom, zapravo!) žalošću, da kroz lako podnošljivu, malu i kratkotrajnu fizičku patnju tela spoznam i onaj ogromni, jedva izdrživi i večno prisutan bol, bol koji gubitak deteta ostavlja u roditelju. Naše prvo dete, sina, Vlada Jovanović i ja izgubili smo 1986. godine, kada sam bila u sedmom mesecu trudnoće. Spontani pobačaj dogodio se u pauzi koncerta u Mladenovcu.

„I ne zamerite mi što tu scenu (porođaja koji je iznenada i prevremeno otpočeo i faktički se događao u garderobi iza bine hale u Mladenovcu, a trajao je i u toku puta do Beograda, pa i nekoliko minuta u bolnici) ne mogu da opišem čak ni danas, kada je prilično vremena proteklo. Jer, to je jedan od onih bolova koji još uvek boli, praznina koja još uvek zjapi istom tamom, i kad god se toga setim (a sećam se vrlo često), uvek mi se utroba zgrči, uvek mi se zguti u grlu i uvek sebe kaznim pitanjem (na koje još od onda slutim odgovor) - da li sam i koliko sam ja (načinom svog života, pre svega) kriva za to što se dogodilo?”, pisala je ona u svojoj autobiografiji, a onda navela i da joj se to ponovilo još jedanput.

Kija Kockar opisala prevaru Slobe Radanovića, pa šokirala: „Ući ću u čitanke!“

Pobednica „Zadruge“ Kija Kockar svojom knjigom „Moj potpis“ izazvala je najviše pažnje domaće javnosti. Naime, u svom prvencu pobednica „Zadruge” govori o svojoj privatnosti. Njen štand na Sajmu knjiga te godine je bio jedan od najposećenijih. Najskandalozniji su svakako oni detalji koji se odnose na život bračnog para pre „Zadruge”, odnosno na Kijinu spoznaju da je Radanović vara. Ona je svojom još skandaloznijom izjavom o knjizi podigla prašinu.

- Videla sam da me prozivaju na društvenim mrežama zbog moje knjige. Pitaju se kako posle Desanke Maksimović ja imam pravo da pišem, ali se ne obazirem na to. Mogu samo da im poručim: Jeste, ljudi, nekada se čitala Desanka, sada se čita Kija Kockar, i to je stvarnost. Mnogi veliki pisci bili su na meti kritika dok su bili živi. Ljudi su ih osporavali, imali su predrasude o njima, pa ni ja nisam izuzetak. Sve njih su priznali kada su umrli. Tako će biti i sa mnom! Za jedno 100 godina će me ceniti. Ući ću u čitanke! Ne možda s ovom knjigom, ali verujem nekom narednom - rekla je ona tada.

Marija Šerifović: Iskrena ispovest

Pevačica Marija Šerifović poželela je da napiše knjigu u kojoj će sve otkriti o skandalima koji su je pratili tokom karijere. Ona je bez dlake na jeziku u ispovednom tonu govorila o svom detinjstvu, teškoj porodičnoj situaciji, muzičkim počecima, prvim ljubavima, snimanju albuma, pobedi na Evroviziji... Marija je pisala o ocu alkoholičaru koji je varao njenu majku, o patnji koju je doživljavala njena majka Verica, seksualnosti i naklonosti ka istom polu, bivšima, porocima...

