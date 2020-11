PREKRŠIO DATU REČ! Filip Car NAPAO Minu, pa joj zapretio: Napenaliću te kao da si MUŠKO! (VIDEO)

Ljubomoran bivši dečko.

Filip Car se ne smiruje, on je napao Minu Vrbaški zbog njenog kometarisanja sa Alenom Hadrovićem. On ne može da podnese to što Mina provodi previše vremena sa Đorđom Milutinovićem. Podsetimo, Car je juče rekao da se Mini neće obratiti sedam dana.

Alo, bre, pa nemoj me dirati više, ne ponašaj mi se kao muško ovde, ne vidim te - rekao je Car.

Ma, ko te pominje, da li si ti normalan - upitala je Mina.

Ti mene ovde praviš ljubomornim, kao sa Đoletom, nemoj da te napenalim, glumiš ti kao nekog frajera, jer ću te napenaliti kao frajera - urlao je Fran.

Alo, bre, čoveče ne pominjem te, jer si mi nebitan - odbrusila mu je Mina.

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: N.B.