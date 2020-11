Sve je bilo sa jednim ciljem!

Prethodna noć u "Zadruzi 4" bila je drugačija od svake prethodne. Naime, velelepno imanje u Šimanovcima zauvek je napustio jedan zadrugar - Bojan Savić.

Podsetimo, on je glasovima publike izabran za drugog nominovanog, a u duel je otišao sa najboljom prijateljicom Miljanom Kulić. Nakon igrice za opstanak, ali i dupliranja glasova, Kulićeva je odnela ubedljivu pobedu, a Bojan je odmah otišao u studio kod voditeljke Dušice Jakovljević, gde je popričao o svom učešću u rijalitiju.

Međutim, on nije jedini učesnik koji je prethodne noći napustio imanje. Podsetimo, na njegovu inicijativu, Marko Janjušević Janjuš dobio je mogućnost da iscenira svoj beg iz rijalitija i vidi reakciju Maje Marinković. Drvo mudrosti ga je pozvalo u Rajski vrt, odakle je otišao na Rajsko ostrvo, kako niko ne bi primetio.

Ubrzo je pristiglo pismo Velikog šefa, kojim se zadrugari obaveštavaju da je Janjuš diskvalifikovan, a Maja je odmah briznula u plač. Niko nije mogao da je obuzda, niti smiri, a satima nakon toga išla je po imanju, plakala i vikala na sav glas da ga voli, da ne može bez njega i da je spremna na sve, čak i da krene za njim. Zadrugari su joj redom prilazili, pružali joj reči utehe i savetovali je za dalje, ali ona nije želela ni da čuje.

S druge strane, Janjuš je imao priliku da sve posmatra, zbog čega se slomio, pa nije izdržao nijednu noć. Pojavio se ispred zadrugara, a Miljana je prva povikala. Susret Maje i Janjuša izgledao je kao scena iz najromantičnijeg filma, na koju niko nije ostao imun.

Ništa manje turbulentno nije bilo ni u odnosu bivših partnera, Mine Vrbaški i Filipa Cara. On je primetio njene tajne znakove, zbog čega joj je prišao. Mina je sve uporno negirala, što je izazivalo gnev kod Cara, pa ju je pratio u stopu do rehaba. Vređao ju je i vikao, a u jednom momentu je došlo i do okršaja.

Ostavi me Filipe, ne možeš da me vređaš, pusti me - vikala je Mina.

Filip je krenuo na nju, a ona ga je uspešno izbacila iz prostorije. Međutim, to ga nije sprečilo da nastavi da niže uvrede od spolja, dok je Mina rukama zapušila uši.

Dok su parovi proživljavali scene drame i histerije, u Pabu se odigravao nezapamćeni provod, odnosno žurka povodom rođendana Kristijana Golubovića.

Zadrugari su tačno u ponoć otišli da mu čestitaju, a Bora Santana je uzeo harmoniku i zasvirao. Svi su se oduševili atmosferom, pa su ostali u Pabu i veselo igrali, dok je Kristijan uživao u ovoj sceni.

Čak i njegov najveći rival, Vladimir Tomović, odmah nakon svog intervjua, otišao je do Golubovića, pružio mu ruku i čestitao rođendan, što su svi podržali i pozdravili ovaj potez.

Nakon izbacivanja, kako obično biva, Lepi Mića organizuje svoju Igru istine. Kao i uvek, mnoge stvari baš tada isplivaju na površinu, a zadrugari budu potpuno raskrinkani jedni pred drugima.

Razne teme su se provlačile, a pitanje koje je napravilo opšti haos bilo je na temu Vladimira Tomovića.

Zašto vi koji se znate sa Tomovićem, uvek kada nemate argumente za svađu sa njim, uvek udarate na njegovu sek*ualnost - glasilo je pitanje za Zerinu.

Zerina Hećo priznala je da se osetila povređenom u nekom momentu, te da je zato tako reagovala, na šta je odmah skočio i Tomović.

Isto kao što za tebe misle da si bolesnica, tako mogu da misle i za mene da sam to. Samo što si se ti pokazala kao bolesnica, ali ja nisam pokazao to - ispričao je Vladimir.

Od šamaranja bivšeg, brijanja glave, sve sam to ja, ali sam se promenila, a šta si tu uradio, što pokušavaš sa mnom da igraš rijaliti - upitala je Zerina.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Šta će doneti nova nedelja i ko će biti proglašen za vođu od strane izbačenog zadrugara, saznaćemo uskoro.

Autor: M.I.