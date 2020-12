Kakav preokret!

Glumac Bane Vidaković priznao je danas u Palati pravde svoju krivicu i s Tužilaštvom sklopio sporazum. Za sada nije poznata koja mu je izrečena kazna. Viši sud u Beogradu zakazao je za 27. decembar ročište na kojem će biti razmatran sporazum između Vidakovića i tužilaštva rečeno je novinarima, a kako se nezvanično saznaje, glumac bi trebalo da šest meseci proee u kučnom zatvoru s nanogicom, uz obaveznu meru lečenja.

Banetu se na teret stavlja posedovanje droge za ličnu upotrebu, a az to mu preti ili novčana ili kazna zatvora do 3 godine. Postupak protiv njega sada je razdvojen od postupka koji se vodi protiv muzičara s kojim je Bane uhvaćen na delu, s obzirom na to da je sklopljena nagodba.

Ipak, prema pisanju medija, u sudu je danas došlo do velikog obrta cele situacije. Muzičar s kojim je Bane uhapšen, pred početak suđenja obratio se sudiji i tražio da njegov advokat bude izuzet iz celog slučaja govoreći da je pred suđenje vršen pritisak na njega.

Imao sam veliki problem i od Branka Vidakovića koji je preko svog advokata kontaktirao mog advokata i nudio mi 5.000 evra da priznam krivično delo. Od tih 5.000 moj advokat trebalo je da uzme 1.000, to mi je preneo moj advokat koji mi je 13. u mesecu bio u poseti. Inače osim toga, on se više brine o mojoj supruzi nego o meni i mom predmetu. Ja sam svestan da sam pogrešio i kajem se - rekao je muzičar.

Sudija je na to reč dala njegovom advokatu koji je rekao da nije ni u kakvom odnosu sa suprugom svog branjenika na šta mu je sudija rekla da je taj odnos ne zanima nego priča o novcu na šta je advokat opet rekao da je to izmišljena konstrukcija.

Autor: S. K.