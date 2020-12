NJIHOVA BEBA JE NAJPOPULARNIJA U PORODILIŠTU: Poznati glumac dobio naslednika sa 30 godina mlađom suprugom! (FOTO)

Kruna njihove ljubavi je stigla za vikend!

Proteklog vikenda Milena Matić i Frano Lasić postali su ponosni roditelji jednog dečaka. Ona se porodila u subotu, pre termina koji joj je bio predviđen, a porođaj je obavljen u GAK Narodni front putem carskog reza.

Prema pisanju domaće štampe dečak ima maminu boju kose i trenutno je najpopularnija beba na ovoj klinici. Mama i dečak se osećaju dobro, a još uvek se ne zna kako će se zvati.

Milena i Frano stali su na ludi kamen pre pet godina, venčali su se posle tri godine veze, a ona je čak 30 godina mlađa od njega. Koliko su emotivni i romantični govori i činjenica da im je prva pesma za svadbeni ples bila "All You Need Is Love".

Autor: S. K.