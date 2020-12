"SIN I SNAJKA SU ME ODUŠEVILI TIM GESTOM, ZNAJU KOLIKO MENI TO ZNAČI..." Đanijeva Slađa za Pink.rs priznala da su unuku dali ime Nikola zbog OVOGA, pa otkrila: Kad se rodio, svi smo se "uneredili" od alkohola!

U nedelju se u domu Trajkovića proslavio dolazak naslednika na svet u krugu porodice, a sada je Slađa za Pink.rs prvi put progovorila o značaju koji za nju ima ime njenog unuka.

U nedelju 29. novembra popularni folker Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađa postali su deka i baka unuka Nikole, a sin Miloš i snajka Nina pevačevu suprugu posebno su dirnuli jednim svojim gestom.

Naime, kao što su gledaoci televizije Pink imali priliku da vide u nedelju u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' u domu Trajkovića pevalo se, pilo i slavilo u krugu porodice, a sada je folkerova supruga za Pink.rs progovorila o tome šta se dešavalo kada su se kamere ugasile, ali i o značaju koji za nju ima ime unuka, o čemu se u medijima spekulisalo.

- Dobro smo, malo smo umorni, ali sve je super. Super su unuče i snajka, sve je proteklo najboljem redu. Uskoro ćemo biti svi na okupu i neizmerno se radujemo tome, verujte. To nam je sada najveća sreća. Mali ima žuticu, kao što ima i svaka beba skoro, ali to je normalno. Retko koja beba nema... U nedelju smo svi bili u elementu, pevali smo, proveselili se, a i popilo se. Svi smo se napili, ne samo Đani, ja sam se uneredila. Popila sam nekoliko rakija u čast našeg Nikole - poručila je Slađa kroz osmeh za Pink.rs i priznala da su spekulacije da unuk nosi ime Nikola, velikim delom zbog njenog vanbračnog sina koji živi u Americi, istinite.

- Lep gest sa Miloševe i Ninine strane, verujte da nisam očekivala da će se odlučiti baš za ime Nikola. Lepo je ime, pravo srpsko, njima se sviđa to ime, ali izabrali su ga najviše zbog mene. Znaju koliko meni to znači i zahvalna sam im na tome, baš su me oduševili - otkrila je Đanijeva supruga za naš portal, a njenu ekskluzivnu ispovest o vanbračnom sinu Nikoli pročitajte na linku ispod:

Autor: M.K.