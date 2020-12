Osuo brutalnu paljbu, nakon Janjuševog navodnog bega iz ''Zadruge''.

Milionski auditorijum imao je priliku da prati dramu koju je preživela Maja Marinković zbog zadatka Marka Janjuševića Janjuša da simulira bekstvo iz ''Zadruge'', a njegova ideja bila je da testira ljubav njegove bivše prema njemu, kako bi doneo odluku o njihovoj budućnosti.

Majin otac Radomir Taki Marinković koji je od samog početka protiv njene ljubavi i romanse sa Janjušem sada se oglasio za Pink.rs, pa otkrio kako se on osećao dok je gledao svoju ćerku u suzama i očaju zbog Janjuševića.

- Pratio sam tu dramu. Ona je htela da preskoči ogradu zbog njega i ja sam uveren da bi ona to stvarno uradila. Ja sam bio spreman da krenem da je sačekam tamo. Uradila bi to 100%. Velika ljubav s njene strane postoji, na moju veliku žalost. Šta da radim? Ne podržavam to, ali to je njen izbor. Ja to nikada neću podržati, ali šta da se radi. Nakon tog njegovog poteza i ideje da testira Maju na taj način ja sam uvereniji nego ikad da se on igra sa njenim osećanjima, dok s njene strane postoji prava ljubav. On se igra sa njenim živcima i osećanjima, ima žensko dete kod kuće, treba da ga je sramota. On je ološ i prevarant, jer njoj daje lažnu nadu. Gledam dok se Maja kida i raspada one večeri, on sve to posmatra i gricka čips, to samo pokazuje da on uživa da gleda nju takvu, klasično igranje tuđim osećanjima - uveren je Taki, a za Pink.rs otkriva da od jednog scenarija strahuje.

- To može da ostavi trajne posledice na živce. Samo neki stres. Plašim se da ne odu oni zajedno preko ograde u nekom trenutku, iskreno da vam kažem - rekao je Marinković, a onda se osvrnuo na pisanja medija da je Ana Korać radila u njegovom striptiz baru.

- Ana nije radila kao striptizeta, već je samo dolazila u taj klub, družila se sa tadašnjom gazdaricom, koja je kasnije poginula. Ja sam tada tu samo radio, to nije bio moj klub, kasnije sam otvorio svoj klub. Ana je tada imala 17, 18 godina, nije bila ni izoperisana... Mogu tata da joj budem, a to što se naslađuje sa tim Majinim operacijama, da kao ona nju kopira u izgledu, su klasične dečije gluposti - poručio je Taki.

Autor: M.K.