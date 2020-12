UNAPRED JE PLATIO KIRIJU! Bane Vidaković odslužiće zatvorsku kaznu u kući koju je IZNAJMIO ZA 3.000 EVRA!

Branko Vidaković služiće kaznu od šest meseci kućnog zatvora u Beogradu, u domu koji je rentirao na dve godine i unapred platio kiriju

Glumac Branko Vidaković (61), koji je sklopio nagodbu s tužilaštvom i priznao da je oko 10 grama heroina držao u kući za ličnu upotrebu, kaznu od šest meseci kućnog zatvora služiće u kući u kojoj je policija i pronašla drogu!

Kako Kurir saznaje, reč je o objektu u Beogradu koji Vidaković iznajmljuje. - Kuću je rentirao na dve godine i, prema sopstvenom priznanju, zakup platio 3.000 evra - otkriva izvor.

Želi da se leči

Podsetimo, popularni "kursadžija" uhapšen je 17. jula u automobilu s prijateljem Ilijom Markovićem, koji je muzičar. Pošto mu je policija stavila lisice, glumac je rekao da je zavisan od narkotika, koje koristi svakodnevno. Na saslušanju u Višem tužilaštvu, s kojim je i sklopio sporazum, priznao je da je zavisnik. - Sporazumom, čije je razmatranje Viši sud u Beogradu zakazao za 17. decembar, kad će Vidaković biti pozvan da se izjasni da li ga je svojevoljno potpisao, on se obavezao i na meru obaveznog lečenja od bolesti zavisnosti - objašnjava sagovornik. Vidaković je navodno tužilaštvu otkrio da je planirao da se leči i da je nabavio metadonsku terapiju, ali da je nije koristio. - Nikad nisam išao u instituciju za lečenje, ali želim da se lečim - rekao je navodno glumac, uz priznanje da heroin koristi dva do četiri grama dnevno ušmrkivanjem. Komšije popularnog glumca otkrile su za Kurir da on "živi kao samotnjak". - Preko dana skoro da i ne izlazi napolje, ne viđamo ga. Kad padne mrak, eto ti njega, ide negde. Retko ko ga posećuje, mislim da mu samo deca dolaze - kaže komšija i dodaje da im se retko kad javi.

Skandali - Optužbe glumca i muzičara Muzičar Ilija Marković, koji je uhapšen s glumcem, kako je Kurir pisao, optužio je Vidakovića da mu je preko advokata nudio 5.000 evra u zamenu da on prizna krivicu i preuzme sve na sebe. Međutim, ranije tokom istrage i Vidaković je optužio muzičara da mu je platio 1.500 dinara da mu pravi društvo dok on vozi drogu na Novi Beograd i da su tada i uhapšeni. - Iliju poznajem sedam, osam godina. Ne znam zašto je ovo radio, verovatno nije imao novca zbog korone. Meni je heroin drugarski davao - rekao je navodno na prvom saslušanju Vidaković.

Uveče mu dolaze tipovi

Drugi komšija je bio malo rečitiji. - Uhapšen je zbog droge, nije to baš mala stvar. Sigurno da je sad u velikom problemu i da ga je sramota. Uveče mu dolaze neki tipovi, ne znam šta rade, ali do kasno u noć ostanu. Otkako je uhapšen i otkako je nastalo celi haos, nema nikog - kaže on. Iako je u centru grada, kuća koju glumac iznajmljuje je skromna. - Ima malo dvorište sa šupom s drvima, pa pretpostavljamo da se na njih greje. U dvorištu ima i psa - kaže komšija.