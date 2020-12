OGOLJENI DO GOLE KOSKE! Zadrugari raskrinkani u emisiji "Gledanje snimaka", isplivala SUROVA ISTINA I NOVE AFERE, a o ovome će se tek PRIČATI! (VIDEO)

Burna noć!

Četvrtak veče u "Zadruzi" rezervisano je za emisiju "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević je po drugi put ušao u Belu kuću u četvrtak, kako bi bile raskrinkane laži zadrugara, a istina isplivala na videlo. Međutim, pre nego što smo imali priliku da vidimo prvi klip koji je spremio Veliki šef, Milan je želeo da porazgovara o jednoj temi, o kojoj mnogi zadrugari ćute.

Naime, u ponedeljak je došlo do raskida između Dragane Mitrović i Stefana Šebeza, nakon burne svađe koje su imali tokom, a i nakon proslave rođendana Kristijana Golubovića. Ono što je usledilo u utorak veče šokiralo je mnoge. Šebez je dan nakon raskida sa Draganom uplovio u vezu sa Ivanom Marinković, što je Dragana teško prihvatila. Publiku je začudilo to što se skoro niko od zadrugara nije našao Dragani u ovim trenucima, iako je ona uvek tešila ostale takmičare kada im je bilo teško. Dragana je kroz suze pričala o ovome, a zatim su se ostali zadrugari javili da prokomentarišu novonastalu situaciju.

Nakon ovoga zadrugari su saznali da Maja Marinković smatra da je između Aleksandre Nikolić i Janjuša bilo nešto više od prijateljstva. Ova priča se vodila i tokom "Zadruge 3", ali su i tada, kao i sinoć, Aleks i Janjuš negirali ovo, dok je Maja iznela da joj je prijateljica, koja je zajednička njoj i Aleks, sve ovo ispričala i pre nego što je Marinkovićeva upoznala Janjuša.

U sledećem prilogu zadrugari su dobili priliku da vide haos Dragane i Šebeza, kao i njegov početak veze sa Ivanom. Marinkovićeva je zbog ovoga stavljena na stub srama, a zadrugari su je najoštrije osudili.

Vladimir Tomović je sinoć saznao kako ga ogovaraju Nenad Lazić Neca i Aleksandra Nikolić. Oni su, između ostalog, poveli i priču o tome da li je Tomović gej. Vladimir nije želeo da se svađa sa Necom, ali mu je opet ponovio da je nevaspitan i nekulturan, dok je sa Aleks nastala žestoka svađa, nakon koje je Nikolićeva tvrdila da njena drugarica ima prepiske između Vladimira i drugog muškarca.

U emisiji se diskutovalo i o simpatijama između Filipa Cara i Sanje Stanković, a zadrugar je, po ko zna koji put, stavio tačku na svoj odnos sa Minom Vrbaški. Zadrugari su primetila da Sanja nikad ne potvrđuje, ali i ne negira da li bi bila sa Filipom, već se samo smeška, a razglabali su i o tome da li Car zaista voli Minu, ili se zaljubio u Stankovićevu. Tokom pauza za reklame došlo je do nekoliko svađa, a prednjačili su Maja i Janjuš, koji su se neprestano sukobljavili.

Janjuš je upravo bio akter narednog klipa, gde je tokom razgovora sa Filipom Carom otkrio da je imao 4 veze u rijalitiju. Zadrugari su se prisetili njegovih situacija sa Sarom Reljić i Anom Korać iz "Zadruge 1", kao i odnosa sa Ivanom Šopić i Majom u "Zadruzi 3". Janjuš je ponovio da će 7. decembra, što je poseban dan za Marinkovićevu i njega, otkriti sve o njihovom odnos, a večeras je najavio da će progovoriti i o ostalim aferama iz rijalitija. 7. decembar je ponedeljak, kada se odigrava emisija "Pretres nedelje", tako da će bivši košarkaš verovatno otvoriti dušu upravo voditelju Milanu. Car je nakon ovog klipa poručio da se više neće vezivati u rijalitiju, kao i da će se potpuno promeniti i da će svi biti začuđeni njegovim novim izdanjem.

Klip koji je sinoć sve šokirao je onaj na kome je prikazan odnos Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole od njihovog pomirenja, pa sve do sinoćne noći.

Zadrugari nisu mogli da veruju da ponovo gledaju iste prizore kao iz "Zadruge 2" i "Zadruge 3", kao i da njih dvoje najmanje pričaju o Kulićkinoj trudnoći, a više baziraju svoj odnos na svađama i vrelim akcijama. Miljana i Zola su stavljeni na stub srama zbog ovoga. Takmičari četvrte sezone su primetili i da se oni nikad ne maze i ne grle, već da odmah prelaze na akciju. Bilo je i onih koji su ih podržali u "akcijanju", a najglasniji je bio Lepi Mića, kome se dopalo to što ovo dvoje zadrugara imaju intimne odnose, a pevač je istakao i da je to iskrena ljubav, možda i jedina iskrena u Beloj kući. Miljana i Zola su istakli da ne vide perpektivu u svojoj vezi, ali da ljubav postoji i da je jača od ostalih problema, te da se zato vraćaju jedno drugom.

Još jedan klip sa žurke izazvao je veliku pažnju. Svađa iz hotelske sobe između Maje Marković i Alena Hadrovića dovela je zadrugare u sumnju u Hadrovićevu iskrenost. Oni su osudili njegovo ponašanje, ali i zaključili da on više ne veruje Maji, kao i da im je veza na klimavim nogama, a da je Markovićeva održava jer je napravila javnu preveru i sada želi da je istera do kraja.

Zadrugari su sinoć gledali i razgovor Ivane Marinković i Lepog Miće, kome je zadrugarka otkrila da je lagala kada je pričala o Maji Marković i klipu kada ona komentariše pripadnika obezbeđenja.

Ovaj klip izazvao je pravi haos, a najveći je nastao kada je Ermina Pašović ustala i ponovila da smatra da je Maja sponozuruša koja samo traži korist od muškaraca, nakog čega je Markovićeva ušla u žestoki klinč sa njom.

Klip na kome je prikazan haos između Mina i Cara nakon žurke koja se desila u utorak, digao je sve zadrugare na noge. Mnogi su osudili Carevo ponašanje, a Rialda Karahasanović nije štedela reči za njega.

Prikazan je i trenutak sa žurke kada Đorđe Milutinović predaje Mini poruku sa stihovima pesme Željka Samardžića, kao i njegova ispovest o tome koliko se zaljubio u ovu zadrugarku. Odmah je došlo do sukoba između Đoleta i Tare Simov, sa kojom je on ranije flertovao, a zatim i sa Filipom, koji nije mogao da krije svoju ljubomoru.

Posle priloga gde ogovara Minu, Car se iznervirao zbog komentara zadrugara, ali i svoje bivše devojke, pa je opleo po njoj i izvređao je.

Haos Maje i Janjuša se nastavio posle emisije, a on više nije želeo da spava sa njom.

Zola je u apartmanu odbio da ima odnose sa Miljanom, a ona je smislila kako da joj se ostvari želja. Prvo je tražila masažu od njega, a kada je sve to izazvalo reakciju kod njega, ona ga je naskočila, pa su i ovo jutro ispunili vrelom akcijom.

Još jedna zanimljivost se desila u ranu zoru. Naime, bivši partneri Car i Aleks našli su se na garnituri, gde su pričali o Mini, ali i njenom flertu sa Nikolom Đorđevićem. Podsetimo, Aleks se ljubila sa Nikolom na žurki nekoliko puta, a on je posle toga razgovarao sa Minom, što je Car primetio i shvatio kao obostrani flert. On je zbog ovoga napravio haos, te je krenuo da ruši novogodišnju dekoraciju u kući, a kada se vratio tog jutra u spavaću sobu, naredna tri sata nije dao Mini oduška. Car je jutros priznao Aleksandri da je to bio njegov "kontra-udarac" za Minu, kao što je i Nikolićevoj vratio za situacije sa Kristijanom i Tomom Panićem, tako što se smuvao sa Vrbaški.

Zasigurno će se još mnoge stvari otkriti kada se danas bude nastavila emisije "Gledanje snimaka" u popodnevnom terminu, zato i dalje pratite dešavanja iz Bele kuće uživo na televiziji Pink, a sve što ste propustili pronađite na zvaničnom Jutjub kanalu "Zadruge", kao i na portalu Pink.rs.

Autor: M. P.