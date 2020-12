''BIO SAM NA KORAK DO SMRTI, LAUŠ ME JE SPASAO!'' Irfan Mensur je 15 dana bio na KISEONIKU, a onda mu je kolega poklonio OVO: To je postalo moja amajlija i trajaće dok sam živ!

Kada su me stavili na kiseonik, mislio sam da je to kraj - kaže Mensur.

Irfan Mensur (68) kaže da je jedva pobedio koronavirus, a da mu je najveća podrška u tome bio kolega Žarko Laušević (60). Dva glumca su ležala u susednim apartmanima bolnice Bežanijska kosa i svakodnevno su se viđala i bodrila. Mensur je bio u teškom stanju i borio se za život, a Laušević je činio sve da ga "digne" i oraspoloži.

- Petnaest dana sam bio non-stop na kiseoniku. Čim su me priključili na mašinu, prošlo mi je kroz glavu da je to kraj. Bio sam blizu smrti, osetio sam to, ali se nisam uplašio. Svi ćemo to dočekati pre ili kasnije. Sa svojih skoro 70 godina dovoljno sam uradio u životu, tako da ne brinem što me jednog dana više neće biti. Jedino što me je u tim teškim trenucima brinulo bila je činjenica da nisam nekim ljudima rekao sve što sam planirao - priča Irfan, kome su bolnički dani lakše prolazili u društvu.

- Lauš je ležao u apartmanu do mog. Stigao je u bolnicu nedelju dana pre mene, tako da je tamo već bio domaći. Družili smo se svakog dana onoliko koliko nam je zdravstveno stanje dozvoljavalo. Bodrili smo jedan drugog. Kada je odlazio iz bolnice, ostavio mi je veliku šolju za kafu na kojoj je nacrtan smajli. Taj poklon je postao moja amajlija i trajaće dok ja budem živeo.

Mensur je saznao da je zaražen koronom dok je spremao predstavu "Ana Karenjina" u niškom Narodnom pozorištu.

- Na probi sam osetio iznemoglost, pad koncentracije i gubitak snage. Moja koleginica Dragana Mićalović, jedan tonac i ja smo bili pozitivni na testu. Dobio sam temperaturu i hitno sam iz Niša prebačen u Bežanijsku kosu. Srećom, stigao sam na vreme. Da nije bilo tako, verovatno bi sada moje kolege za vaš list govorile kakav je bio Irfan Mensur za života - objašnjava glumac.

Irfan je pre dve nedelje iz bolnice pušten kući i predstoji mu dug oporavak.

- Najgore je prošlo. I dalje pijem lekove i primam injekcije. Trenutno sam u samoizolaciji i za nekoliko dana treba da radim kontrolni test. Očekujem da ću za nekih mesec dana moći normalno da funkcionišem - poručuje glumac.

