Ono što je ona preživela bi mnoge nateralo na razmišljanje!

Indija Oksenberg, unuka princeze Jelisavete i ćerka holivudske glumice Katarine Oksenberg, prošla je kroz pakao. Ali bukvalno. Njen život se potpuno promenio 2010. godine, kada se pridružila kultu pod nazivom "NXIVM", što tada nije znala, a 10 godina kasnije, ona je objavila knjigu i producirala i javno pričala u dokumentarcu o svemu što je prošla.

KAKO JE SVE POČELO

Nakon što je Indija odlučila da napusti koledž, ona je sa svojom majkom Katarinom otišla na kurs koji bi, kako je predstavljeno, trebalo da joj pomogne da nađe svoj smisao i pomogne sama sebi da se razvije kako u životu, tako i u poslu. Nakon određenog vremena, njena majka je shvatila da to nije za nju i odlučila je da napusti taj kurs, a princeza Jelisaveta je čak, u dokumentarcu koji je prikazan na jednoj američkoj televiziji, rekla da nikada nije verovala ljudima koji su radili na tom kursu. I bila je u pravu.

PET GODINA U KULTU I PRIDRUŽIVANJE TAJNOJ ORGANIZACIJI UNUTAR NJEGA

Godine 2015., kada je već pola decenije provela u kultu, Indija je dobila ponudu od glumice Alison Mek (poznatoj po tome što je igrala u seriji Smolvil) da se pridruži tajnoj organizaciji unutar kulta koja se zvala DOS. Kroz taj program, Alison Mek je postala "master" odnosno gospodarica. Indiji je bilo naređeno da, kako bi se pridružila programu, mora da pruži informacije koje bi mogle da naškode njenoj porodici kao garanciju da će biti verna kultu, a pored toga morala je da pozira gola na slikama i da ih šalje Alison (a koje je dobijao vođa kulta), a takođe je morala da vodi računa koliko jede i koliko kalorija unosi u sebe. Pored toga, ona je morala da kuva i čisti za Alison dok su živele u Albaniju (grad u Njujorku), koje je bilo središte kulta. Tokom ovog procesa pridruživanja, ona je morala i da postane seksualni rob vođe kulta Kitu Renijeru. I nije bila jedina. U januaru 2016 godine, Indija je bila žigosana - morala je da leži gola na stolu za masažu, dok je druge članice tajne organizacije drže, a doktorka joj je olovkom za žigosanje na telu nanela žig, bez anestezije. Tada je Indiji rečeno od strane starijih članica da žig predstavlja njihovu vernost, da bi tek kasnije saznala da su to zapravo inicijali vođe kulta, Kita Renijera.

KATARINA OKSENBERG KREĆE U BORBU DA SPASI ĆERKU

Iako se godinama nadala da će njena ćerka sama shvatiti da to mesto nije za nju i pokušavala da je izvuče iz toga, tek nakon što je Katarina Oksenber dobila poziv od bivše članice pomenutog kulta, koja joj je rekla da mora da spasi Indiju, odlučila je da krene svom municijom! Davala je intervjue za štampane medije, a tekst u "Njujork Tajmsu" u kom su govorili bivši članovi kulta i Katarina odjeknuo je Amerikom. Međutim, ni svi intervjui za novine nisu bili dovoljni da Katarina dopre do svoje ćerke. Tada je odlučila da počne da gostuje po televizijskim emisijama, što je imalo još većeg odjeka, počela da skuplja dokaze protiv kulta da bi se u jednom trenutku i Tužilaštvo uključilo u njenu borbu. Snimila je čak i film o svojoj borbi 2018. godine kao jedan od načina da natera vlast da počne da istražuje ovaj kult.

POKUŠAJ BEKSTVA VOĐE KULTA, SUĐENJE I INDIJIN POTEZ KOJI JE RASKRINKAO SVE

Godine 2018. vođa kulta Kit Renijer pobegao je u Meksiko, mnogi članovi su ga napustili, a Indija se u tom trenutku useljava sa Alison Mek u njen stan u Bruklinu. I dalje je morala da radi sve stvari koje su inače radile članice tajne organizacije DOS, poput konstantnog javljanja svojoj gospodarici i još mnogo toga. Indija se zaposlila u jednom restoranu, ali kako se tada mnogo pričalo o celom ovom slučaju, mediji su je pratili, a mnogi gosti restorana su odbijali da ih ona uslužuje. U jednom trenutku, Alison Mek sa još nekoliko devojaka, članica tajne organizacije, odlazi u Meksiko kod Kita. Razlog tome je bio da dokažu svoju vernost vođi i to tako što će sve one, u isto vreme, njega oralno zadovoljiti. Međutim, Tužilaštvo je uspelo da podigne optužnicu i Kit je uhapšen i predat američkim vlastima. Pored njega, na optuženičkoj klupi našli su se Alison Mek, Nensi Salcman, koja je bila ko-kreator kulta, njena ćerka Loren, Kler Bronfman, inače naslednica multimilijardera Edgara Bronfmana, koja je davala milione za kult, kao i Keti Rasel, koja je bila knjigovođa. Renijer je optužen po svim tačkama optužnice i osuđen na 120 godina zatvora. Glumica Alison Mek još uvek čeka svoju kaznu, kao i Nensi Salcman, Loren Salcman i Keti Rasel. Kler Bronfman je osuđena na šest godina i devet meseci zatvora. Ono što je zanimljivo jeste da je Kit Renijer u jednom trenutku, kako bi pokušao sebe da spasi i da objasni ostalim članovima kulta da nije znao za postojanje tajne organizacije, objavio otvoreno pismo u kome je napisao da se to sve praktično dešavalo iza njegovih leđa. Međutim, kada je Alison Mek uhapšena, njena majka je zamolila Indiju, koja tada još uvek nije prešla na drugu stranu, da spakuje stvari njene ćerke. Tada je Indija, između ostalog, pronašla nekoliko USB fleš memorija koje je mahinalno spakovala kod sebe. Tek šest meseci kasnije, ona ih je pronašla i preslušala i na njima je bio Kit Renijer, koji je pričao o tome kako započeti tu tajnu organizaciju u kojoj će žene biti njegove seksualne robinje, kako će ih žigosati i još mnogo toga. Tada je tek shvatila da je bila deo nečega što nije mogla ni da zamisli da može da joj se desi. Ona je ove dokaze predala Tužilaštvu, a iako je na trenutak delovalo kao da bi i ona mogla da se nađe na optuženičkoj klupi, nakon meseci pomaganja vlastima, oni su shvatili da je ona ipak bila žrtva.

NOVI ŽIVOT

Indija je trenutno verena za Patrika D'Ignjacija, kuvara, kog je upoznala dok je radila u restoranu u Njujorku. Njih dvoje su se verili u oktobru prošle godine i žive u Los Anđelesu. Indija je žig koji je zadobila dok je bila u kultu prekrila tetovažom koja sadrži latinske reči "Ancora imparo" koje znače "I dalje učim".

Autor: Nemanja Vujčić