KRAHOVI BRAKOVA, JAVNE PREVARE, OSUDA, LAŽ I VELIKI PREOKRETI... Ovo je obeležilo prva tri meseca u ''ZADRUZI 4'' (PRVI DEO)

Bilo je vrlo turbulentno!

Od početka "Zadruge 4" prošlo je tačno tri meseca, a za to vreme pokrenute su mnoge afere, isplivale su neverovatne tajne i razvili se odnosi o kojima niko nije mogao ni da sanja.

Nakon tačno tri meseca, došlo je vreme da se podvuče crta i da se i gledaoci podsete koje su to priče potresale "Zadrugu 4", o čemu se pisalo, pričalo, komentarisalo, zbog čega se nije spavalo noćima, zbog čega je auditorijum plakao, čemu se smejao i šta je na sve vas ostavilo najjači utisak.

Javna prevara, osuda, nova ljubav i potpuni preokret Maje Marković i Alena Hadrovića

Maja Marković ušla je u „Zadrugu 4“ kao skromna devojka, sa velikom željom da je ceo region upozna i shvati kakve glasovne mogućnosti ima. Ona se predstavila kao medicinska sestra, koja ima skrivene talente, pevanje, igranje i glumu, a sa ponosom je isticala i da je verenica bivšeg zadrugara Jovice Putnikovića. Ono što je takođe veoma zanimljivo jeste da Maja ima dete, koje retko pominje u rijalitiju. Maju je u rijaliti ispratio upravo verenik Jovica, a samo petnaestak dana po njenom ulasku Putniković je doživeo tešku sobraćajnu nezgodu.

Maja je već tada počela da privlači pažnju javnosti, ali i učesnika, svojim prisnim odnosom sa Alenom Hadrovićem, a nakon što je saznala za Jovičinu nezgodu, Markovićeva se samo još više približila Alenu. Putniković je neko vreme bio u jako teškom stanju, doktori su se borili za njega, te mesecima već ne može da ustane iz kreveta, a za to vreme njegova verenica se posvetila kreiranju novog odnosa. Ona i Hadrović su se upustili krajem oktobra, iako je i pre toga bilo mnogo bliskosti između nje i Alena.

Njih dvoje su počeli da spavaju zajedno, da razmenjuju strasti ispod pokrivača, a mnogi tvrde da je pao i intiman odnos. Prva prepreka u njihovom odnosu bilo je Majino flertovanje sa drugim momcima, ali Alen je preko toga prešao. Zatim su Markovićevoj stigle stvari koje joj je kupio verenik Jovica, a ona je momentalno raskinula sa Alenom.

Tokom ove pauze u vezi, za njih je usledio novi problem. U „Zadrugu 4“ je ušla Zerina Hećo, Alenova bivša draga. Ona nije štedela Hadrovića te je iznela sav prljav veš o njemu, ali i laži koje je on izgovaro. Alen je tvrdio da nije bio toliko blizak sa Zerinom, međutim, prepiske koje su se pojavile dokazuju suprotno.

Kako se Zerina pojavila na vratima, tako su se Maja i Alen naprasno pomirili, zanemarujući i stvari koje je zadrugarki poslao verenik, njeno flertovanje, ali i sve druge trzavice. Kako će se dalje odvijati ovaj komplikovan odnos, ostaje da saznamo.

Tuča, pomirenja, ljubav i ljubomora bivših, sadašnjih i budućih ljubavnika Maje i Janjuša

Proteklu treću sezonu „Zadruge“ potresala je javna prevara Marka Janjuševića Janjuša, koji je, uprkos tome što napolju ima suprugu Enu i ćerku Krunu, započeo vezu sa kontroverznom, atraktivnom zadrugarkom Majom Marinković. Ovaj odnos bio je tema broj jedan kako tokom rijalitija, tako i nakon njega. Njih dvoje su se pomirili nakon finala treće sezone, a tokom leta su se svađali, mirili, pa čak i tukli, a situacija je bila toliko ozbiljna da je intervenisala čak i policija.

Sve ove činjenice ne bi bile dostupne javnosti da u četvrtu sezonu početkom oktobra nije ušao upravo Janjuš i to sveže razveden. On je na početku bio ubeđen u to da će u ovoj sezoni sebe prikazati u nekom potpuno drugom svetlu, vratiti suprugu i obnoviti bračne zavete.

Međutim, sreća ni ovoga puta nije bila na strani bivšeg košarkaša. Mesed dana kasnije, početkom novembra na vratima Bele kuće se pojavljuje niko drugi nego Maja. Ona unosi nemir među zadrugare, a Janjuša obilazi u širokom luku.

Ova otuđenost nije dugo trajala, te su njih dvoje već kroz nekoliko dana ponovo razmenjivali reči, uvrede, poneki šamar, ali i poljupce. Vrlo brzo su završili ispod pokrivača, a tada je u rehabu, koji je postao njihovo ljubavno gnezdo, bilo i više nego vrelo.

Odnos Maje i Janjuša se menja iz dana u dan. Ona mu često zamera zbog posmatranja drugih devojaka, ali i zbog njegovih postupaka od ranije, a on njoj ne može da pređe preko nekih reči i optužbi, te je često tera od sebe. Ipak, čini se da njih dvoje ipak ne mogu jedno bez drugog, pa tako pomirenje usledi brže nego što bi bilo ko mislio.

Ljubavni rolerkoster Tome Panića

Maneken Toma Panić učestvovao je u drugoj sezoni "Zadruge", gde je i pronašao svoju ljubav - Nadeždu Biljić. Njihova zajednica delovala je, na prvi pogled idilično. Dobili su sina Longa, otpočeli zajednički život i uspeli da prebrode sve neprilike koje su ih snašle. Ali, sve to je bilo pre njegovog ulaska u četvrtu sezonu.

Pri samom uslaku Nadežda je ispratila Tomu, zdušno ga bodrila i podržavala, što je trajalo mesec dana. Prva igra koju su igrali zadrugari uspela je da uzdrma ovu vanbračnu zajednicu, ali i čitav Tomin život. On se tokom igre masne fote strasno poljubio sa čak dve zadrugarke - sa Aleksandrom Nikolić i sa Paulom Hublin.

Osim ovih poljubaca za Tomu su počele da se vezuju razne afere, te su mu se devojke uvlačile pod kožu, ali i u krevet, a onda je Panić dobio poziv sa svojom nevenčanom suprugom. Nadežda je bila i više nego oštra, sasula je manekenu sve u lice, zbog čega je on pao u depresiju.

Posle poziva, Toma se "resetovao", pa je Nadeždi pisao poruke, posvećivao pesme njoj i sinu, ali njegov period iskupljenja nije dugo trajao. Taman kad je Biljićeva bila spremna da mu oprosti, on je otpočeo otvorenu romansu sa Paulom.

Njih dvoje su tražili od Drveta tajni zadatak da se muvaju, a onda su se i zvanično smuvali. Ljubav je bila kratka, ali turbulentna. Bilo je tu strasnih poljubaca, dodira ispod pokrivača, a jedino čega nije bilo jeste Tominog braka, na koji je očigeldno potpuno zaboravio.

Kroz desetak dana, Toma je shvatio da Paula nije prebolela svog bivšeg dečka Frana Pujasa, pa ih je ponovo zbližio. Fran i Paula su zaplovili u vezu, a Toma je ostao praznih džepova.

Kao rogovi u vreći - Bora i Milica

Tokom protekle treće sezone "Zadruge" Bora Santana i Milica Kemez stupili su u vezu. Iako su imali mnogo poteškoća, neprihvatanja od strane porodice, ali i međusobnih konflikata uspeli su da iz rijalitija izađu kao par. Nedugo potom, napolju su se žestoko posvađali i stavili tačku na vezu, ali su ostali u korektnim odnosima.

Da se ova ljubav nije potpuno ugasila dokazali su kada su se ponovo oboje našli u četvrtoj sezoni. Iako su tvrdili da više nikad neće obnoviti romansu, postali su sve bliži, pa su počele svakodnevne razmirice, što je i ranije kod njih dvoje bio čest slučaj.

Svađe, ali i poljupci su se nizali, a njihova ljubav je nastavila svojim turbulentnim tokom. Zatim je Milica postala bliska sa Mišelom Gvodenovićem, o čemu je Bora imao kontradiktorne izjave.

Bora je neprestano menjao mišljenje o njima dvoma, te im je u jednom trenutku želeo sreću, dok bi već u sledećem zabranjivao Milici da se približava Mišelu, zbog čega su takođe zapadali često u sukob.

Kada je u rijaliti ušla Ermina Pašović pred bivšim parom je bila nova drama. Ermina je otkrila da je Bora bio blizak i sa Miličinom rođenom sestrom Mirelom Kemez, što je Milicu potpuno dotuklo.

Ona se javno odrekla svoje sestre, a onda i Bore, s tim što je Santanu nešto kasnije ponovo pustila u svoj krevet.

Veliki prijatelj slobodnih zadrugarki - oženjeni Nenad Aleksić Ša

Još u drugoj sezoni "Zadruge" reper Nenad Aleksić Ša dobio je epitet veliko zavodnika, a mnogi su sumnjali u njegovu vernost supruzi Ivani, zbog njegovog odnosa sa bivšom zadrugarkom Dragnom Mitar, sa kojom je bio mnogo bliži nego što to propisuju prijateljski odnosi. Isti scenario ponavlja se i u ovoj sezoni.

Na njegovo druženje sa slobodnom zadrugarkom Sanjom Stanković mnogi ne gledaju blagonaklono, ali ipak, njih dvoje ne vide u tome ništa problematično.

Oni se redovno maze, grle i ljube, istini za volju nikad u usta, ali zato svi drugi delovi lica dolaze u obrzir. Iako su im mnogi skrenuli pažnju da tako jedno prijateljstvo ne treba da izgleda, Sanja besumučno ponavlja da joj je on najbolji drug, a on tvrdi da mu je supruga rekla da se od Stankovićeve ne razdvaja.

Ipak, tu nije kraj aferama šarmantnog repera. Osim sa Sanjom, on se neverovatno zbližio i sa Tarom Simov, koja vrlo često završi u njegovom naručju.

Ša je za Sanju imao alibi taj što ju je savetovao u vezi sa Anđelom Rankovićem, ali za Taru nije imao tako zanimljivu priču, pa su svi zadrugari ostali zgranuti kada su videli šta je reper izjavio da bi radio svojoj mlađoj drugarici.

On se branio da ove reči nije upotrebio, iako snimak dokazuje suprotno. I, možda bi ta njegova priča prošla neopaženo, da Tara nije ispričala da sumnja da je Ša zaljubljen u nju, što je Simova vrlo brzo demantovala.

Na odnos sa Tarom, Ša je stavio tačku i završio prijateljstvo sa njom, međtuim, snicmi njihovog prisnog druženja i dalje postoje, pa vi procenite da li je ovo zaista samo drugarstvo.

Sve ovo i još mnogo toga odigralo se za samo tri meseca "Zadruge", a šta bi sve moglo da se izdešava do kraja rijalitija verovatno ni najbolji holivudski producenti ne bi mogli da zamisle. Zato redovno pratite najgledaniji rijaliti i ne propustite nijedan novi detalj u životima vaših omiljenih zadrugara.

Autor: R.L.