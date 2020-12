NAKON GLASINA DA SE POMIRILA SA MUŽEM, oglasila se Tanja Savić: ''Htela sam da budem malo blaža prema njemu, ali ne vredi, on opet ucenjuje''

Htela je da spusti loptu, ali ne vredi...

Pevačica Tanja Savić bori se već skoro osam meseci za svoju decu, Maksima i Đorđa, koje je njen suprug Dušan Jovančević bez njenog znanja odveo u Australiju, a nakon što se pojavila priča da se pomirila sa mužem, ona se oglasila na Instagramu, gde je u lajvu odgovarala na pitanja obožavalaca.

– Ne treba trovati široke narodne mase sa ovom mojom pričom, koja je zaista teška. Ja osam meseci govorim jednu priču i borim se za svoju decu, da bi sad izašla druga priča, koja nema veze sa istinom – rekla je Tanja na samom početku i dodala:

– Mnogo ljudi je krenulo da komentariše sve najgore za mene na portalima. Nismo se pomirili, kako možemo da se pomirimo. Čovek je dva dana ovakav, dva dana ovakav. Ja sam vam rekla da čovek ima poremećaj ličnosti. Nemoguće je funkcionisati sa takvim čovekom. Jedan dan daje da čujem decu, treći dan ne da. Ja samo moram da se strpim i sud će doneti odluku. Nek donese ako drugačije ne možemo da se dogovorimo kao civilizovani ljudi. Ne dam na sebe i tačka.

Nakon toga pevačica je razjasnila da se sa Dušanom čuje, ali samo zbog sinova.

– Ja moram da se čujem sa njim, moja deca su kod njega, on je otac moje dece. Moja deca nemaju svoje telefone i ja moram da zovem njega da bi ih čula – kazala je Tanja i dodala da još ne planira da putuje u Australiju.

– U Australiju neću ići, rekla sam 100 puta to. Lete li avioni sada? Sa decom se nisam čula dva dana, Dušan nije bio kod kuće, a ni na fiksni se nisu javljali. Htela sam da budem malo blaža prema njemu, ali ne vredi, on opet ucenjuje. Sve što pričam znam da će mi se obiti o glavu. Ko hoće da me osudi, neka me osudi, ali ja sam takva – zaključila je Savićeva.

